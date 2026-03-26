MLB: Cristopher Sánchez, el verdugo de Liga Americana se estrena en 2026

Cristopher Sánchez tuvo la mejor temporada de su carrera durante el 2025 de Grandes Ligas. Su desempeño con Phillies de Philadelphia fue tal, que se ganó el 'As' de rotación para 2026. Hoy abre la temporada contra Rangers de Texas, un rival de interliga que dominó a placer.
Sánchez abre su primera apertura del año respaldado por estadísticas impresionantes frente a Liga Americana. En 2025 estuvo descomunal demostrando que vivió uno de sus momentos más dulces: 5-1 en 11 aperturas, 1.89 ERA, 71.1 EL, 15 CL, 80 SO para ser el #1 frente a LA.
El lanzador dominicano tiene la tarea de ser el pitcher más consistente del año para Phillies. Durante el Spring Training registró: 2 aperturas, 1.29 ERa, 7.0 entradas, 4 hits, 1 carrera limpia y 8 ponches. Eso lo certificó como as de rotación, por encima de Aaron Nola y Zack Wheeler.
Cristopher Sánchez vs Rangers de Texas en su carrera
Cristopher Sánchez tendrá la apertura más importante de su carrera en Grandes Ligas contra Rangers de Texas. La que lo convierte oficialmente en el as de rotación de Phillies de Philadelphia. La realidad es que el dominicano no pudo pedir un rival más a su medida.
Números de Sánchez vs Rangers:
- 1 juego, 1 apertura, 1-0, 1.50 ERA, 6.0 entradas, 6 hits, 1 carrera limpia, 1 boleto, 6 ponches, 1.16 WHIP.
Se lo que están pensando, un solo juego no es motivo para indicar que es un rival al que Cristopher pueda dominar. Ciertamente tienen razón, sin embargo, me aferro a sus números de interligas: 24 aperturas, 9-3, 3.12 ERA, 150.0 EL, 52 CL, 32 BB, 147 SO, 1.10 WHIP.
Números de Sánchez vs Lineup de Rangers:
- Brandon Nimmo: 18 TB, 5 H, 3 CI, 1 BB, 3 SO, .278 PRO, .628 OPS
- Wyatt Langford: 3 TB, 1 SO, .000 PRO, .000 OPS
- Corey Seager: 3 TB, 2 H, .667 PRO, 1.333 OPS
- Jake Burger: 8 TB, 3 H, 1 SO, .375 PRO, 1.000 OPS
- Andrew McCutchen: 8 TB, 2 H, 1 HR, 1 CI, 3 BB, 2 SO, .250 PRO, 1.080 OPS
- Kyle Higashioka: 5 TB, 3 SO, .000 PRO, .000 OPS
- Josh Jung: 3 TB, 1 H, 1 CI, 1 SO, .333 PRO, .667 OPS
- Sam Haggerty: 3 TB, 1 SO, .000 PRO, .000 OPS
- Ezequiel Duran: 2 TB, 1 H, .500 PRO, 1.000 OPS
Proyección de Cristopher Sánchez con Phillies de Philadelphia en 2026
Baseball-Reference no confía en Cristopher Sánchez para la temporada 2026. De hecho, le da números muy por encima a lo mostrado durante la campaña 2025. En esa línea, el dominicano seguramente volverá a demostrar que es uno de los mejores lanzadores de la liga.
Proyección de Sánchez para 2026:
- 11-7, 3.12 ERA, 1 salvado, 179.0 entradas, 163 hits, 62 carreras limpias, 15 jonrones, 45 boletos, 172 ponches, 1.16 WHIP