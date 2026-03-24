MLB: Andrew McCutchen asegura su lugar con los Texas Rangers para el Opening Day

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Los Texas Rangers han definido piezas clave de su estructura para el inicio de la temporada 2026. El veterano jardinero Andrew McCutchen ha sido confirmado oficialmente como parte de la plantilla del Día Inaugural, tras una sólida exhibición durante los entrenamientos de primavera que convenció a la gerencia de ejercer su opción contractual.

Un bate productivo y económico

McCutchen, de 39 años, llegó al campamento bajo un contrato de ligas menores, pero su rendimiento ofensivo disipó cualquier duda sobre su vigencia. Al ser incluido en la lista de 40 jugadores, el veterano percibirá un salario de 1,25 millones de dólares.

Hasta este domingo, "Cutch" ha mostrado una forma física envidiable al registrar un promedio de bateo de .444 (8 de 18), sumando tres dobles, un cuadrangular y una notable disciplina en el plato con seis bases por bolas. Estas cifras no solo validan su presencia en el equipo, sino que ofrecen una variante de poder diestro necesaria para el esquema del manager.

El equilibrio entre juventud y experiencia

La incorporación de McCutchen aporta un liderazgo vital para un outfield que cuenta con dos de las promesas más brillantes de las Grandes Ligas: Wyatt Langford (izquierdo) y Evan Carter (central). Junto a ellos estará el recién llegado Brandon Nimmo en el jardín derecho, configurando una de las praderas más dinámicas de la Liga Americana.

Además de su rol defensivo ocasional, se espera que McCutchen sirva como el complemento ideal para Joc Pederson en la posición de bateador designado. Esta combinación le permitirá a Texas alternar bates según la mano del lanzador abridor rival, maximizando las probabilidades de éxito ofensivo.

El regreso de un ícono de la Gran Carpa

Ganador del MVP de la Liga Nacional en 2013 y cinco veces All-Star, McCutchen llega a Texas tras un segundo ciclo con los Piratas de Pittsburgh, franquicia donde es considerado una leyenda. Aunque sus números de la temporada pasada (.239, 13 HR) fueron modestos, su capacidad para negociar boletos y su conocimiento del juego lo mantienen como un activo valioso en el clubhouse, especialmente para orientar a los novatos en situaciones de alta presión.

Kumar Rocker completa la rotación abridora

En el departamento de pitcheo, los Rangers también tomaron una decisión trascendental al nombrar a Kumar Rocker como su quinto abridor. Rocker, de 26 años, logró superar en la competencia directa a Jacob Latz tras mostrar una notable mejoría en el comando de sus lanzamientos durante la pretemporada.

La inclusión de Rocker marca un hito interesante para la organización, ya que se reunirá en la rotación con Jack Leiter, su antiguo compañero de fórmula en la Universidad de Vanderbilt. Ambos prospectos de élite ahora trabajarán junto a figuras establecidas como Jacob deGrom, Nathan Eovaldi y MacKenzie Gore, formando un cuerpo inicial que combina potencia joven con jerarquía probada.