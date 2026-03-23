MLB: Las futuras estrellas de Venezuela dominan el All-Spring Breakout Team 2026

Suscríbete a nuestros canales

La Major League Baseball (MLB) anunció oficialmente los roster del All-Spring Breakout Team 2026, destacando a los prospectos más sobresalientes del último fin de semana del Spring Training. Tras concluir 16 enfrentamientos donde participaron 54 jugadores del Top 100 de MLB Pipeline, la delegación venezolana consolidó su dominio en las categorías principales. El talento nacional ocupó posiciones en el primer equipo, reafirmando la calidad de los sistemas de formación en el país.

El dominio venezolano en el primer equipo del Spring Breakout

Tres peloteros venezolanos se posicionaron en el primer equipo gracias a desempeños de alto impacto. Estos jugadores no solo mostraron capacidad ofensiva, sino que ejecutaron herramientas defensivas y de velocidad que los colocan cerca del debut en las Grandes Ligas.

Ethan Salas: La joya de los Padres de San Diego

El receptor Ethan Salas, prospecto número 2 de la organización de San Diego, lideró la selección del primer equipo. En el encuentro contra los Cachorros, Salas registró una actuación de 3-2 con un cuadrangular, cuatro carreras impulsadas, una base por bolas y una base robada.

Su desempeño incluyó dos conexiones con velocidades de salida superiores a las 100 mph. A la defensiva, Salas retiró a dos corredores en intentos de robo y no permitió estafas mientras estuvo detrás del plato durante la totalidad del juego. Su perfil como receptor de cinco herramientas se mantiene como uno de los más altos en las granjas actuales.

William Bergolla Jr. y Jose Fernandez: Bates de alto contacto

William Bergolla Jr., prospecto número 11 de los Medias Blancas de Chicago, destacó por su precisión en el plato. El segunda base venezolano terminó de 3-3 con un doble, dos carreras anotadas, dos impulsadas y una base robada. Bergolla conectó hits en cada una de las tres primeras entradas de su compromiso, demostrando la consistencia que caracteriza su perfil de contacto.

Por su parte, Jose Fernandez, ubicado en el puesto 27 de los Cascabeles de Arizona, llegó al evento tras un sólido desempeño en el Spring Training regular (OPS de 1.148). En el Spring Breakout, el campocorto registró una jornada de 3-3 con un triple y tres carreras impulsadas. Fernandez limpió las bases en su primer turno y posteriormente conectó un triple contra la pared del jardín derecho para cerrar su participación.

Aroon Escobar destaca en el segundo equipo

La representación venezolana se extendió al segundo equipo de estrellas del evento. Aroon Escobar, prospecto número 6 de los Phillies de Philadelphia, fue seleccionado como el tercera base del conjunto secundario. Escobar acumuló un registro de 7-2 durante el certamen, incluyendo un jonrón, un doble, dos carreras anotadas y dos remolcadas. Su capacidad para generar extrabases en situaciones con gente en base, le permitió figurar entre los 30 mejores prospectos de los 19 sistemas de granjas evaluados.