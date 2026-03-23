MLB: Salvador Pérez inmortaliza en su piel el histórico título de Venezuela en el Clásico Mundial

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El capitán de la selección nacional, Salvador Pérez, ha decidido llevar para siempre en su cuerpo el logro más importante del beisbol venezolano en las últimas décadas. Tras la reciente consagración de Venezuela en el Clásico Mundial de Beisbol 2026, el receptor carabobeño transformó su cuádriceps izquierdo en un lienzo para plasmar la gloria alcanzada en Miami.

La imagen del tatuaje, realizada por el artista Luis Gil, se viralizó rápidamente en redes sociales. La pieza artística integra diversos elementos simbólicos de la gesta: el trofeo de campeón, la inscripción "Champions WBC 2026", la bandera tricolor, el número 13 característico del jugador, la letra "C" que lo acredita como capitán y la medalla de oro obtenida en el torneo.

El camino hacia la gloria de Salvador Pérez

Para Salvador Pérez, este título representa la culminación de un proceso de trece años con el equipo nacional. El receptor participó activamente en las ediciones de 2013, 2017 y 2023. En esta última, sufrió la eliminación en el loanDepot Park tras el cuadrangular de Trea Turner, un episodio que marcó un antecedente de frustración para el conjunto venezolano.

Sin embargo, en la edición de 2026, el escenario fue distinto. Pérez fue el encargado de recibir el último lanzamiento de Daniel Palencia que certificó la victoria definitiva. Este triunfo puso fin a una sequía de títulos mundiales para el país en esta disciplina y consolidó el liderazgo de "Salvy" dentro del clubhouse venezolano.

El diseño seleccionado por el jugador de los Reales de Kansas City no solo celebra el triunfo colectivo, sino también su rol individual como guía del equipo. La inclusión de la bandera de Venezuela arropando el trofeo enfatiza el carácter nacionalista de la victoria. El tatuaje sirve como registro físico de un evento que movilizó a millones de seguidores dentro y fuera de las fronteras venezolanas.