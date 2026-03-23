MLB: Los Gigantes de San Francisco lideran la presencia nacional

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La representación de Venezuela en el sistema de las Grandes Ligas mantiene una estructura sólida de cara a la nueva temporada. Tras el cierre de las listas oficiales y los movimientos de roster, el mapa de la exportación nacional muestra una distribución desigual entre las organizaciones de la MLB, con la Bahía de San Francisco consolidándose como el principal destino para los peloteros criollos.

Los Gigantes de San Francisco dominan el conteo

La organización de los Gigantes de San Francisco encabeza el listado con un total de 8 jugadores venezolanos en sus filas. Este registro no es casualidad, sino producto de una política de scouteo constante en territorio suramericano. Detrás de ellos, los Medias Rojas de Boston se posicionan como la segunda fuerza con 6 representantes, manteniendo su tradición de contar con talento venezolano en posiciones clave del diamante.

En un tercer escalafón aparecen los Cascabeles de Arizona y los Reales de Kansas City, ambas organizaciones con 5 peloteros. En el caso de Kansas City, la presencia venezolana ha sido un pilar histórico que continúa renovándose con piezas jóvenes que buscan establecerse en el mejor beisbol del mundo.

Distribución del talento en las Divisiones

El análisis por equipos revela que la competitividad del pelotero venezolano sigue siendo alta en organizaciones con aspiraciones de postemporada:

Bravos de Atlanta: 4 jugadores.

Cerveceros de Milwaukee: 4 jugadores.

Medias Blancas de Chicago: 4 jugadores.

Phillies de Filadelfia: 3 jugadores.

Cardenales de San Luis: 3 jugadores.

Guardianes de Cleveland: 3 jugadores.

Marlins de Miami: 3 jugadores.

Por su parte, equipos de mercados grandes como los Yankees de Nueva York, Mets de Nueva York y los Cachorros de Chicago cuentan actualmente con 2 representantes cada uno.

Equipos con presencia mínima de criollos

A pesar de la abundancia de talento, existen organizaciones que cuentan con un solo representante venezolano en sus nóminas actuales. En este grupo se encuentran los actuales campeones y equipos de relevancia como los Dodgers de Los Ángeles, Astros de Houston y los Rangers de Texas. También figuran con un solo efectivo los Marineros de Seattle, Rojos de Cincinnati, Piratas de Pittsburgh, Tigres de Detroit, Rockies de Colorado y los Atléticos.