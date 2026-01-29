MLB: Cristopher Sánchez brilla con una luz diferente en este top del 2026

Suscríbete a nuestros canales

Cristopher Sánchez fue uno de los lanzadores más destacados de la temporada 2025 de Grandes Ligas. El dominicano desde iniciar la campaña se mostró superlativo con su rendimiento. Gracias a eso, comienza la campaña 2026 en el ranking más especial de la liga.

MLB ya mostró su top 10 de lanzadores abridores para la campaña 2026. En ese grupo aparece Sánchez como el único pelotero latino. Un reconocimiento especial para un dominicano que ha brillado con luz propia y ha demostrado ser un AS de rotación en Phillies de Philadelphia.

Cristopher aparece detrás de Tarik Skubal, Paul Skenes, Zack Wheeler y Chris Sale, jugadores de un nivel impresionante en 2025. Sin embargo, el dominicano los superó la temporada pasada en varios registros; lo que lo ayudó a mantenerse entre los candidatos al Cy Young.

Top 10 lanzadores inicialistas en Grandes Ligas 2026

Cristopher Sánchez es el único pelotero latino de un ranking donde está la crema y nata entre lanzadores para 2026. El dominicano viene un año sólido y espera mantenerse en un gran rendimiento esta próxima campaña. Sin embargo, la pelea será dura contra los otros 9 pitchers abridores.

Top 10 inicialistas en MLB para 2026:

Tarik Skubal - Tigres - Liga Americana Paul Skenes - Piratas - Liga Nacional Zack Wheeler - Phillies - Liga Nacional Chris Sale - Bravos - Liga Nacional Cristopher Sánchez - Phillies - Liga Nacional Garrett Crochet - Red Sox - Liga Americana Yoshinobu Yamamoto - Dodgers - Liga Nacional Hunter Brown - Astros - Liga Americana Max Fried - Yankees - Liga Americana Hunter Greene - Rojos - Liga Nacional

¿Por qué Cristopher Sánchez aparece en el top 10 de lanzadores 2026?

MLB proyecta a los mejores lanzadores para la temporada 2026, basándose en su rendimiento en 2025. En esa línea, Cristopher Sánchez se ganó un lugar en el ranking de los 10 mejores abridores de la próxima campaña. Su efectividad, ponches y rendimiento en general lo volvieron una opción sólida y eficaz para sacar outs.

Números de Sánchez en 2025:

- 32 juegos, 32 aperturas, 13-5, 2.50 efectividad, 202.0 entradas, 171 hits, 56 carreras limpias, 12 jonrones, 44 boletos, 212 ponches, 1.06 WHIP

Con esos números Cristopher fue durante el 2025: