MLB: Cristopher Sánchez superó a los lanzadores élite de Liga Nacional

Cristopher Sánchez consolidó su lugar entre los brazos más dominantes de 2025. El zurdo de Phillies de Philadelphia no solo brilló en Liga Nacional, sino que encabezó métricas clave en Grandes Ligas. Su consistencia, eficiencia y capacidad para someter lo ubican en la élite.

Sánchez lideró MLB en WAR con 8.0, superando a Paul Skenes (7.6) y Tarik Skubal (6.6). Además, fue el pitcher dominicano más dominante: primero en efectividad (2.50), ponches (212), entradas (202.0), salidas de calidad (22) y WHIP (1.06), consolidando su perfil como referente.

Aunque no lideró en triunfos ni aperturas, Cristopher fue segundo en ambas, mostrando durabilidad y eficiencia. Su promedio de bateo permitido (.227) y su ratio de ponches por cada nueve entradas (9.4) reflejan dominio técnico y capacidad de ejecución.

Legado latino en la élite: Cristopher Sánchez elevó el estándar del pitcheo dominicano

La temporada de Cristopher Sánchez no solo fue dominante en números, sino también fue consistente; con un comando y una eficiencia que lo ubican como referente del pitcheo dominicano moderno. En un año cargado de brazos élite, el zurdo de Philadelphia elevó el estándar.

Mientras otros dominicanos brillaron en momentos puntuales, Sánchez sostuvo su nivel durante 32 aperturas. Su WAR, efectividad y WHIP lo colocan en una dimensión histórica, comparable con campañas de Pedro Martínez o Johnny Cueto en Grandes Ligas.

Números de Cristopher Sánchez en 2025

Cristopher Sánchez desarrolló una de las mejores campañas de su carrera. Si no fuera por Freddy Peralta, sería un fuerte candidato al Cy Young de Liga Nacional. Sin embargo, con o sin candidatura, el dominicano es parte de la élite dominante de los lanzadores en 2025.

Números de Sánchez en la temporada:

- 32 juegos, 32 aperturas, 13-5, 2.50 efectividad, 202.0 entradas, 171 hits, 56 carreras limpias, 12 jonrones, 44 boletos, 212 ponches, 1.06 WHIP