MLB: Paul Skenes y su dominio silencioso en la peor ofensiva de Las Mayores

La narrativa del lanzador de Piratas de Pittsburgh es muy diferente a la del resto de pitchers de nivel en Grandes Ligas

Por Jeferson Palacin
Jueves, 25 de septiembre de 2025 a las 12:51 pm
MLB: Paul Skenes y su dominio silencioso en la peor ofensiva de Las Mayores
Paul Skenes - Piratas de Pittsburgh - AP Photo/Michael Swensen
Paul Skenes es uno de los mayores talentos a nivel de pitcheo de los últimos 10 años en Grandes Ligas. Un lanzador capaz de dominar a sus rivales y llevar a su equipo a la victoria, pese al pobre rendimiento ofensivo de su equipo. En esa línea, su narrativa es diferente a los grandes pitchers de la liga.

Skenes es parte de Piratas de Pittsburgh desde la campaña 2024 y su rendimiento está a un nivel superlativo. En ese contexto, cada apertura del joven de 23 años significa un suplicio para su afición. Puede ganar o perder por una carrera, por el poco apoyo ofensivo de su alineación.

Si agarramos las últimas 55 aperturas de Tarik SkubalPaul Skenes podemos ver algo interesante. El primero domina en victorias (27) y ponches (416) con Tigres de Detroit; pero Skenes lanza sin respaldo: cada inning es una prueba de resistencia y una afirmación de talento en medio del vacío ofensivo.

Tarik Skubal vs Paul Skenes en Grandes Ligas

¿Por qué comparara a Paul Skenes con Tarik Skubal? La respuesta es simple, ambos lanzadores comparten mecánicas de trabajo parecido y tienen un amplio repertorio para sacar outs. En ese contexto, compararlos es óptimo para llegar a una conclusión radical sobre el lanzador de Piratas.

Números de Skubal vs Skenes en 55 juegos de MLB

- Skubal: 55 aperturas, 27-10, 2.35 efectividad, 344.2 entradas, 386 ponches

- Skenes: 55 aperturas, 21-13, 1.96 efectividad, 320.2 entradas, 386 ponches

Ambos lanzadores han iniciado 55 juegos desde el debut de Skenes. Skubal tiene mejor récord (27-10) y más innings (344⅔), pero Paul registra mejor ERA (1.96) y ha enfrentado un entorno mucho más adverso. En ese contraste, el valor del pitcher de Piratas se eleva como símbolo de resistencia silenciosa.

