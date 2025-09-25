MLB: Paul Skenes y su dominio silencioso en la peor ofensiva de Las Mayores

Suscríbete a nuestros canales

Paul Skenes es uno de los mayores talentos a nivel de pitcheo de los últimos 10 años en Grandes Ligas. Un lanzador capaz de dominar a sus rivales y llevar a su equipo a la victoria, pese al pobre rendimiento ofensivo de su equipo. En esa línea, su narrativa es diferente a los grandes pitchers de la liga.

Skenes es parte de Piratas de Pittsburgh desde la campaña 2024 y su rendimiento está a un nivel superlativo. En ese contexto, cada apertura del joven de 23 años significa un suplicio para su afición. Puede ganar o perder por una carrera, por el poco apoyo ofensivo de su alineación.

Si agarramos las últimas 55 aperturas de Tarik Skubal y Paul Skenes podemos ver algo interesante. El primero domina en victorias (27) y ponches (416) con Tigres de Detroit; pero Skenes lanza sin respaldo: cada inning es una prueba de resistencia y una afirmación de talento en medio del vacío ofensivo.

Tarik Skubal vs Paul Skenes en Grandes Ligas

¿Por qué comparara a Paul Skenes con Tarik Skubal? La respuesta es simple, ambos lanzadores comparten mecánicas de trabajo parecido y tienen un amplio repertorio para sacar outs. En ese contexto, compararlos es óptimo para llegar a una conclusión radical sobre el lanzador de Piratas.

Números de Skubal vs Skenes en 55 juegos de MLB

- Skubal: 55 aperturas, 27-10, 2.35 efectividad, 344.2 entradas, 386 ponches

- Skenes: 55 aperturas, 21-13, 1.96 efectividad, 320.2 entradas, 386 ponches

Ambos lanzadores han iniciado 55 juegos desde el debut de Skenes. Skubal tiene mejor récord (27-10) y más innings (344⅔), pero Paul registra mejor ERA (1.96) y ha enfrentado un entorno mucho más adverso. En ese contraste, el valor del pitcher de Piratas se eleva como símbolo de resistencia silenciosa.