MLB: Paul Skenes se convierte en el primer lanzador con estos registros desde 1920

En las Grandes Ligas, las estadísticas no solo cuentan historias, también definen futuros legados y esto parece estar sucediendo con el lanzador de los Pittsburgh Pirates, Paul Skenes. El abridor no ha parado de demostrar todo su talento desde la lomita y ya su nombre comienza a entrar en libros de récords poco antes vistos.

El pelotero de 23 años ha marcado un precedente difícil de igualar. Con un promedio de carreras limpias permitidas de 1.94 en sus primeras 53 aperturas. Para dimensionar la magnitud de su logro, basta comparar con el segundo mejor promedio en la misma cantidad de aperturas: Vida Blue, histórico lanzador de los Atléticos de Oakland, que ostentaba un 2.07.

La cifra no solo impresiona por sí misma, sino también por el contexto. Desde 1920, los lanzadores han enfrentado a bateadores cada vez más poderosos, con estrategias ofensivas más agresivas y un volumen de juegos cada vez mayor.

Paul Skenes sigue haciendo historia

Más allá de la cifra puntual de 1.94, lo que sorprende es la capacidad de Skenes para sostenerse frente a lineups experimentados y en escenarios de máxima presión. En un deporte donde las tendencias favorecen a los bateadores, su desempeño es una rareza que lo ubica en la conversación entre los mejores talentos de la última década dentro de la Gran Carpa.

Su combinación de velocidad, precisión y jerarquía en la lomita lo ha convertido en una pieza central para su equipo y en un atractivo para la afición y todos los seguidores en general. Cada salida suya genera expectativa no solo por el resultado inmediato, sino por la posibilidad de presenciar una actuación de un talento generacional.

Sin duda alguna, la figura de Paul Skenes parece ser de esas que marcarán un antes y un después en los próximos años dentro del mejor béisbol del mundo. Su carrera puede entrar con el pasar de los años como una de las más impactantes de este deporte si se mantiene en óptimas condiciones.