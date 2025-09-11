MLB: Teoscar Hernández cerca de igualar una marca constante en su carrera

Suscríbete a nuestros canales

Teoscar Hernández no se ha visto dominante como en 2024 con Dodgers de Los Ángeles. Este 2025 se le ha visto con altos importantes y bajos muy marcados que lo han llevado a ser irregular. A pesar de eso, está cerca de alcanzar por sexta vez una marca constante en Grandes Ligas.

Hernández en la victoria de Dodgers 9-0 contra Rockies de Colorado registró: 5 turnos, 1 anotada, 1 hit, 1 jonrón, 1 impulsada, 1 ponche. Con esos números aportó para la victoria del equipo; pero además, se acerca a una marca constante en su carrera de los últimos 5 años.

Teoscar está a solo 1 cuadrangular de llegar a los 25 HR en el 2025. Esa cifra es una de las más constantes en su carrera, sería la sexta vez que lo hace, pero además, la quinta desde 2021. Un registro que lo ayuda a mantenerse en un equipo competitivo como el de Los Ángeles.

Teoscar Hernández y la búsqueda de las 450 extrabases en su carrera

Teoscar Hernández ha tenido una carrera con muchos altibajos en Grandes Ligas. Su momento más top lo alcanzó con Dodgers de Los Ángeles en el año de la Serie Mundial. Sin embargo, se ha logrado defender a lo largo de su carrera y como muestra, está a solo 2 extrabases de alcanzar las 450 en su carrera.

Hernández desde la campaña 2021 registra 57+ extrabases por temporada, una marca muy importante para un pelotero que se ha visto cuestionado año a año. De hecho, la regularidad la encontró en Azulejos de Toronto en la MLB, pero su prime con los Dodgers.

Números de Teoscar Hernández en 2025 con Dodgers de Los Ángeles

Si solamente vemos los números de Teoscar Hernández, podemos entender que no es un pelotero que se caracterice por tener un gran promedio. De hecho, en su carrera solo tiene .260. La cuestión es que su 2024 fue tan brutal, que registró un .272 y se pensaba que iba a ser regular con esa marca.

Números de Hernández en 2025:

- 120 juegos, 456 turnos, 57 anotadas, 111 hits, 25 dobles, 24 jonrones, 81 impulsadas, 23 boletos, 124 ponches, 5 bases robadas, .243 promedio, .280 OBP, .456 SLG, .736 OPS