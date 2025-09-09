MLB: Azulejos sufren baja sensible en plena recta final hacia la postemporada (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

La novena de los Azulejos de Toronto anunció oficialmente que su campocorto titular, Bo Bichette, fue colocado en la lista de lesionados por 10 días, con efecto retroactivo al 7 de septiembre, debido a un esguince en la rodilla izquierda. La noticia llega en un momento crítico para el equipo canadiense, que lidera la División Este de la Liga Americana y busca asegurar su pase a la postemporada.

El incidente ocurrió ante los Yankees

La lesión se produjo el sábado durante el segundo juego de la serie contra los Yankees de Nueva York, cuando Bichette intentó anotar desde primera base tras un sencillo de Nathan Lukes. En su deslizamiento hacia el plato, chocó con el receptor Austin Wells, lo que inicialmente se pensó que había causado solo una cortadura en la espinilla. Sin embargo, tras una evaluación médica más profunda, se confirmó el esguince de rodilla que lo mantendrá fuera de acción por al menos una semana más.

Isiah Kiner-Falefa tomará el relevo en el campocorto

Ante la ausencia de Bichette, el manager John Schneider ha optado por darle continuidad a Isiah Kiner-Falefa como titular en el campocorto. El versátil infielder, conocido por su solidez defensiva y capacidad de adaptación, será clave para mantener la estabilidad en el infield mientras Bichette se recupera.

Un golpe duro para Toronto

La baja de Bichette representa un golpe significativo para la ofensiva de los Azulejos. El jugador de 27 años lidera al equipo en hits (181), dobles (44) y carreras impulsadas (93), además de mantener un promedio de bateo de .311 en 139 juegos disputados esta temporada.

A mantener el liderato sin su figura

Con una serie crucial ante los Astros de Houston en puerta, los Azulejos deberán demostrar profundidad en su roster. La recuperación de Bo Bichette será monitoreada día a día, mientras el equipo busca mantener el liderato divisional y asegurar su boleto a octubre sin su principal referente ofensivo.