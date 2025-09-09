MLB: Medias Rojas suben a Grandes Ligas a un novato para apertura de emergencia (+Info)

Suscríbete a nuestros canales

Los Medias Rojas de Boston anunciaron que el lanzador derecho Dustin May será colocado en la lista de lesionados antes del juego del martes contra los Atléticos. Aunque el equipo no ha revelado detalles sobre la naturaleza de la lesión, la decisión se toma cuando el derecho estaba programo para subir a la lomita hoy en Sacramento.

May supera su récord de innings lanzados

Dustin May ha acumulado 132.1 innings en lo que va de 2025, una cifra que supera ampliamente su marca anterior de 56 innings en 2020. Esta carga de trabajo, inédita en su carrera, podría estar relacionada con la decisión de darle descanso. El cuerpo técnico de los patirrojos había trasladado a May al bullpen semanas atrás, buscando manejar su uso ante una seguidilla de lesiones en el staff de lanzadores. Sin embargo, las circunstancias obligaron a reconsiderar su rol, y ahora el equipo opta por proteger su salud.

Connelly Early tendrá su debut en Grandes Ligas

Ante la baja de May, el zurdo Connelly Early será el encargado de abrir el juego del martes, marcando su debut en las Grandes Ligas. Early, considerado el prospecto número seis de la organización según MLB Pipeline, ha tenido una destacada temporada en las ligas menores, con una efectividad combinada de 2.60 entre Doble A y Triple A, y 132 ponches en poco más de 100 innings.

Una oportunidad de oro

El ascenso de Early no solo responde a la urgencia del momento, sino también a su rendimiento sostenido. Su repertorio incluye una recta que ronda las 93 mph, complementada por una variedad de pitcheos secundarios que han generado un sólido porcentaje de ponches y rodados. Los Medias Rojas de Boston espera que Early pueda aportar estabilidad en una rotación golpeada por las lesiones y, de paso, demostrar que está listo para competir al más alto nivel en un equipo que se mantiene en el comodín de la Liga Americana.