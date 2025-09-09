MLB: Garrett Crochet se consolida como pilar de Red Sox en un año aspirante

Suscríbete a nuestros canales

Garrett Crochet volvió a dominar en una victoria 7-0 de Medias Rojas de Boston contra Atléticos. El lanzador tuvo una actuación soberbia mostrando consistencia, control y dominio de la zona de strike. Con su registro, se consolida como la piedra angular del equipo en la temporada 2025 en Grandes Ligas.

Crochet en la victoria 7-0 de Red Sox contra Atléticos registró: 7.0 entradas, 3 hits, 0 carreras limpias, 10 ponches. Con esos números se consolidó como la piedra angular de un proyecto que aspira al campeonato en 2025. Eso sí, el lanzador ha consolidado una narrativa dominante durante todo el año.

Garrett tiene 29 aperturas en la temporada, con 21 juegos de al menos 7+ ponches y 19 de esas salidas fueron de calidad. Su dominio no ha sido casual, se ha presentado durante todo el año; marcando el ritmo, la precisión y el liderazgo entre los lanzadores, en un año que puede ser de campeonato.

Garrett Crochet con un caso sólido para el Cy Young en Liga Americana

Garrett Crochet está en un nivel superlativo en la temporada 2025 de Grandes Ligas. Su campaña con Medias Rojas de Boston ha sido sensacional: 15 victorias, 228 ponches y 2.57 de efectividad para ser uno de los lanzadores más dominantes de la campaña.

Su rival es Tarik Skubal el último ganador del premio Cy Young. Crochet es sinónimo de consistencia y un talento impresionante para sacar outs. Tiene un caso muy sólido gracias a su rendimiento deportivo, liderazgo en el equipo y números que podrían llevarlo a ser el mejor de Liga Americana.

Números de Garrett Crochet con Medias Rojas de Boston en 2025

Garrett Crochet se ha mostrado sólido en 2025 con excelentes registros juego a juego. Medias Rojas de Boston lo buscó como su as de rotación y en esta campaña ha sido mucho más que eso, ha mostrado un liderazgo que puede contagiar a sus compañeros.

Números de Crochet en 2025:

- 29 juegos, 29 aperturas, 15-5, 2.57 efectividad, 185.1 entradas, 153 hits, 53 carreras limpias, 20 jonrones, 42 boletos, 228 ponches, 1.05 WHIP