Tarik Skubal logra algo inédito en la Liga Americana y va por el Cy Young

Parecía difícil para Tarik Skubal superar su temporada 2024, pero el zurdo de Tigres de Detroit está cada vez más cerca de demostrar que su dominio el año pasado no fue casual.

De hecho, en su más reciente salida lo volvió a demostrar, apuntándose su décimo segunda victoria de la campaña y mostrando una solidez envidiable.

7 entradas completas en blanco, en la que permitió apenas 4 imparables y 2 bases por bolas (además de ponchar a 4 bateadores), dejó el pasado 31 de agosto en el triunfo de su equipo 5-0 ante Reales de Kansas City.

Un registro para la historia

Hasta el domingo pasado, ningún pitcher zurdo en la historia de la Liga Americana (entre 1901 y la actualidad) había logrado 10 salidas sin tolerar carrera alguna y recibiendo 4 o menos hits.

Los últimos lanzadores en lograr algo similar fueron: Vida Blue en 1971 (Atléticos de Oakland), Ron Guidry en 1978 (Yankees de Nueva York), Chris Sale en el 2017 (Medias Rojas de Boston), Blake Snell en el 2018 (Rays de Tampa Bay).

Una característica en común, además de un dato no menor, es que cada uno de esos serpentineros es que todos ganaron el premio Cy Young esa misma campaña. Por su parte, Skubal busca ser el primero en lograr este galardón en dos años consecutivos, en nombre de Tigres de Detroit.