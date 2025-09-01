Así se jugará la jornada del 1 de septiembre en Grandes Ligas

Suscríbete a nuestros canales

Este 1 de septiembre comienza un nuevo mes de actividad en Grandes Ligas, el último estipulado para que finalice la temporada 2025, con lo cual la jornada que se desarrollará este lunes empezará a dictaminar la suerte que tendrán los equipos contendores por un puesto en los Playoffs.

Será una jornada larga, que inicará desde pasados el mediodía, con el juego entre Marlins de Miami y Nacionales de Washington. Aunque, el plato fuerte se dará cuando se midan Mets de Nueva York y Tigres de Detroit.

Encuentros pautados para el 1 de septiembre en MLB

1:05 PM: Marlins de Miami vs Nacionales de Washington

1:10 PM: Mets de Nueva York vs Tigres de Detroit

1:10 PM: Azulejos de Toronto vs Rojos de Cincinnati

1:35 PM: Guardianes de Cleveland vs Medias Rojas de Boston

2:10 PM: Angelinos de Los Angeles vs Astros de Houston

2:10 PM: Medias Blancas de Chicago vs Mellizos de Minnesota

2.15 PM: Atléticos de Oakland vs Cardenales de San Luis

4:05 PM: Bravos de Atlanta vs Cachorros de Chicago

4:10 PM: Gigantes de San Francisco vs Rockies de Colorado

4:10 PM: Phillies de Philadelphia vs Cerveceros de Milwaukee

6:40 PM: Orioles de Baltimore vs Padres de San Diego

7.35 PM: Marineros de Seattle vs Rays de Tampa Bay

8:10 PM: Rangers de Texas vs Cascabeles de Arizona

