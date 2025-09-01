MLB: ¡No tuvo premio! Jesús Luzardo estuvo imbateable ante Bravos

Suscríbete a nuestros canales

Jesús Luzardo sigue dándole ritmo a su brazo de cara a lo que será su participación en Postemporada y a un mes para que finalice la campaña regular, completó otra apertura este 31 de agosto.

Fue una actuación en la que se mostró dominante sobre una ofensiva peligrosa como la de Bravos de Atlanta. Sin embargo, contó con el apoyo de su público en el Citizens Ball Park de Filadefia, donde Phillies cayó 3-1.

Jesús Luzardo dominó

Pese a la derrota colectiva, esta no fue responsabilidad suya, dado que lanzó 6.2 entradas, un espacio en el cual apenas le dieron par de indiscutibles, sin que eso signifique una carrera.

Además, exhibió un control implacable sobre la zona de strike, al realizar siete ponches y dar nada más que un boleto, lo cual hizo que salga del encuentro con una efecitivdad de 4.00.

El lanzador venezolano ha destacado en 2025

Se esperaba que fuese su victoria número 13 de la temporada, aunque sigue teniendo un desempeño destacado, con récord de 12-6 en 28 aperturas, siendo su tope personal desde que debutó en MLB allá por 2019, cuando todavía vestía el uniforme de Atléticos de Oakland.

De esta manera, registra también 182 ponches, acercándose a los 208, su récord personal, establecido en 2023, con Marlins de Miami. A su vez, permite que sus rivales le bateen para .248, con solo 52 boletos negociados.