Jesús Luzardo con mucho a su favor para conseguir esta prestigiosa cifra en la MLB

En este punto, la temporada 2025 de Jesús Luzardo fundamentalmente se fracciona en dos partes divergentes entre sí; una primera entre el 29 de marzo y el 25 de mayo donde lució majestuoso: 5 victorias sin derrotas, con 2.15 en promedio de carreras limpias permitidas, 1.18 de whip y 10.3 ponches propinados por cada 9 entradas.

La otra cara de la moneda transcurrió del 31 de mayo al 23 de julio donde recibió severo castigos que redundaron en balance de 3-5, efectividad de 8.04, whip en 1.78 y una secuencia de 11.3. Ahí tanto su ERA como whip resultaron masacrados por dos inauditas aperturas consecutivas en las que recibió 12 imparables y 12 anotaciones merecidas en 3.1 episodios, mientras que en la otra fueron 9 hits, 8 carreras, todas limpias en apenas 2.1.

En lo sucesivo ha tenido altas y bajas pero para el zurdo de los Phillies de Filadelfia, un poco más han sido las buenas y lo más sobresaliente, manteniendo una muy destacada frecuencia de chocolates recetados: 9.9.

Jesús Luzardo, el ponche como arma

A la fecha, totaliza 170 ponches repartidos en 145 episodios, lo que da un promedio de 10.6 guillotinados; esa casi centena y media del mismo modo la ha esparcido a lo largo de 26 juegos, siempre como abridor y bajo esa cantidad de compromisos el promedio se ubica en 6.5.

En el calendario de los cuáqueros restan 5 semanas más la última fecha, correspondiente al 28 de septiembre, asumiendo por supuesto, para ellos no sea necesaria uno o hasta dos juegos extra en procura de la clasificación. Parece el escenario más improbable.

Pero si asumimos que a Jesús Guillermo le toque una apertura por cada semana, y que lance ese último partido, entonces tendría hasta 6 posibles comienzos más para completar al menos 200 ponches en una temporada, por segunda ocasión en su carrera.

A finalizar con nota positiva

Bajo ese contexto, solo necesitaría pasar por la guillotina a 6 por partido si son 5 las presentaciones, o en todo caso a 5 si hablamos de 6 subidas al montículo. Como sea el caso, todo parece viable para que lo consiga por lo que arriba citamos, su promedio de 10.6 por cada 9 tramos.

La ocasión anterior en la que completó esos 200, ocurrió en 2023, cuando dejó 208 para Marlins de Miami.