MLB

Jesús Luzardo con mucho a su favor para conseguir esta prestigiosa cifra en la MLB

Por Harold Capote Fernández
Lunes, 25 de agosto de 2025 a las 11:05 pm

El zurdo de los Phillies de Filadelfia ha mantenido un envidiable ritmo de ponches propinados

Suscríbete a nuestros canales

En este punto, la temporada 2025 de Jesús Luzardo fundamentalmente se fracciona en dos partes divergentes entre sí; una primera entre el 29 de marzo y el 25 de mayo donde lució majestuoso: 5 victorias sin derrotas, con 2.15 en promedio de carreras limpias permitidas, 1.18 de whip y 10.3 ponches propinados por cada 9 entradas.

NOTAS RELACIONADAS

La otra cara de la moneda transcurrió del 31 de mayo al 23 de julio donde recibió severo castigos que redundaron en balance de 3-5, efectividad de 8.04, whip en 1.78 y una secuencia de 11.3. Ahí tanto su ERA como whip resultaron masacrados por dos inauditas aperturas consecutivas en las que recibió 12 imparables y 12 anotaciones merecidas en 3.1 episodios, mientras que en la otra fueron 9 hits, 8 carreras, todas limpias en apenas 2.1.

 

En lo sucesivo ha tenido altas y bajas pero para el zurdo de los Phillies de Filadelfia, un poco más han sido las buenas y lo más sobresaliente, manteniendo una muy destacada frecuencia de chocolates recetados: 9.9.

Jesús Luzardo, el ponche como arma

A la fecha, totaliza 170 ponches repartidos en 145 episodios, lo que da un promedio de 10.6 guillotinados; esa casi centena y media del mismo modo la ha esparcido a lo largo de 26 juegos, siempre como abridor y bajo esa cantidad de compromisos el promedio se ubica en 6.5.

En el calendario de los cuáqueros restan 5 semanas más la última fecha, correspondiente al 28 de septiembre, asumiendo por supuesto, para ellos no sea necesaria uno o hasta dos juegos extra en procura de la clasificación. Parece el escenario más improbable.

 

Pero si asumimos que a Jesús Guillermo le toque una apertura por cada semana, y que lance ese último partido, entonces tendría hasta 6 posibles comienzos más para completar al menos 200 ponches en una temporada, por segunda ocasión en su carrera.

A finalizar con nota positiva

Bajo ese contexto, solo necesitaría pasar por la guillotina a 6 por partido si son 5 las presentaciones, o en todo caso a 5 si hablamos de 6 subidas al montículo. Como sea el caso, todo parece viable para que lo consiga por lo que arriba citamos, su promedio de 10.6 por cada 9 tramos.

La ocasión anterior en la que completó esos 200, ocurrió en 2023, cuando dejó 208 para Marlins de Miami.

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Hipismo Junior Caminero Marineros
Lunes 25 de Agosto de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
MLB