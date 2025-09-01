MLB: Mexicano Jarren Durán logra este hito por primera vez en su carrera (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

El jardinero izquierdo de los Medias Rojas de Boston, el mexicano Jarren Durán, conectó este domingo su primer jonrón dentro del parque de su carrera y el 14 de la temporada 2025, en el enfrentamiento ante los Piratas de Pittsburgh. Compromiso que se disputó en el Fenway Park, casa del conjunto de Massachusetts, ante 36.583 aficionados.

El batazo de Durán

Corría la parte baja de la quinta entrada, cuando el jugador mexicano llegó al plato para tomar su tercer turno del compromiso ante los lanzamientos del derecho Mitch Keller. Para ese momento, el compromiso se encontraba empatado a una (1) carrera.

Con dos outs en la pizarra, corredores en las esquinas y al primer lanzamiento que vio de Keller, una recta de unas 95 millas por hora en todo el centro del homeplate, Durán haría swing para conectar la pelota a hacia el jardín central, la cual se internó en lo más profundo del Fenway.

De acuerdo con las métricas de Major League Baseball (MLB), Jarren Durán tardó 14.71 segundos en dar la vuelta a las almohadillas. Cuando el jardinero central de los Piratas, Oneil Cruz, regresó la bola al cuadro, el jugador mexicano se encontraba cruzando por la tercera almohadilla.

Sus números

Jarren Durán se encuentra en su quinta temporada en Las Mayores, todas con los Red Sox. El patrullero tiene un promedio vitalicio de .268, con 495 hits, 48 jonrones y 218 carreras impulsadas.

Hasta el momento cuenta con línea ofensiva de .260/.337/.451 (Avg/Obp/Slg); en 530 apariciones al bate, el jardinero ha conectado 138 imparables, 14 cuadrangulares, anotado 75 e impulsado 76. Ha recibido 53 boletos y 143 ponches.