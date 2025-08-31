Sandy Alcántara consigue una nueva victoria al dominar a los Mets (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El lanzador dominicano de los Marlins de Miami, Sandy Alcántara, logró este domingo su octavo triunfo de la campaña 2025, al dominar a la poderosa alineación de los Mets de nueva York. Encuentro que se disputó en el Citi Field, casa del conjunto de Queens, ante 43.302 aficionados.

En su salida anterior, el derecho alcanzó los 900 ponches en su carrera.

Así le fue

El serpentinero trabajó por espacio de siete entradas, en los que permitió cuatro imparables, una carrera limpia, otorgó un boleto y ponchó a seis. Durante su actuación, Alcántara realizó 104 pitcheos, 71 de ellos en la zona de strike y 33 malos.

Sandy Alcántara utilizó su recta en 30 ocasiones, 29 veces el sinker, 21 cambos de velocidad, 15 sliders y nueve curvas; la mayoría de sus pitcheos estuvieron entre las 86 y las 103 millas por hora.

En la parte baja de la séptima entrada, un cambio a 90.4 mph de Alcántara – un pitcheo que suele moverse mucho – golpeó al bateador designado de los Mets, Mark Vientos, en la pierna.

Vientos miró fijamente a Alcántara mientras se dirigía a primera base, y ambos comenzaron a decirse cosas. Rápidamente, se vaciaron ambas bancas y bullpens, y los equipos se juntaron en el centro del infield.

Los números de Alcántara

En 27 aperturas, Sandy Alcántara tiene registro de ocho victorias y 11 derrotas con 5.66 de efectividad, ha permitido 143 hits, 93 carreras limpias, 17 cuadrangulares, otorgado 52 boletos y ponchado a 119 rivales.

Su anterior salida, ante los Bravos de Atlanta, el ganador del premio Cy Young, trabajó por espacio de siete episodios, permitió tres hits, dos carreras, otorgó dos boletos y ponchó a siete; terminó sin decisión.