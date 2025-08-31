Taylor Ward sufre terrible accidente en estadio de los Astros

Suscríbete a nuestros canales

Los Angelinos de Anaheim vencieron este domingo a los Astros de Houston en el Daikin Park de Texas por un marcador de tres carretas por cero. Desafortunadamente, en ese mismo compromiso, sufrirían una dura baja.

Durante la parte baja de la octava entrada, se produciría un batazo por parte de Ramón Urías hacia el jardín izquierdo, el cual intentaría atajar el patrullero Taylor Ward. Sin embargo, este se estrellaría contra el bajo muro de seguridad.

Para evitar que el corredor alcanzara más bases, mientras se estaba recomponiendo de su accidente, pidió a su compañero que se hiciese con la bola para lanzarla al cuadro. Posteriormente, pidió asistencia.

Ward sale sangrando

Sería inmediatamente socorrido por el equipo médico de los Angelinos, al mismo tiempo que sería retirado del compromiso por Christian Moore. Del mismo modo, el venezolano Luis Rengifo, quien defendía la segunda almohadilla, ocuparía su lugar en la defensiva.

Ward evidenciaría sangrado en su frente tras el choque con el muro del Daikin Park. Se esperan reportes médicos para conocer la existencia de una posible lesión y si el jugador deberá entrar a la lista de lesionados de diez días.