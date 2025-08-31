¡Se acabó la espera! Oswald Peraza conectó su primer jonrón con Angelinos (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

Después de un andar irregular, la etapa de Oswald Peraza con Yankees de Nueva York terminó cerca de la fecha límite de cambios hace poco más de un mes, lo que llevó a que forme parte ahora de Angelinos de Los Angeles, donde espera escribir una historia más exitosa.

Este 31 de agosto, con ya cuatro semanas para que finalice la actual temporada de Grandes Ligas, Oswaldo Peraza tuvo una jornada destacada, para finalizar la semana con buen pie y empezar su asentamiento dentro del cuadro californiano.

Oswald Peraza rompió el cero en Houston

El rival para este compromiso dominical era Astros de Houston en el Daikin Park, donde el pitcheo era dominante en ambos equipos y parecía que por pequeños detalles se iba a definir todo.

Fue así como en el quinto episodio, se abrió el marcador y todo gracias a la acción ofensiva de Oswald Peraza, quien supo leer los lanzamientos del derecho Hunter Brown, para conectar un cuadrangular por el jardín derecho y central.

De esta manera no solo se acabó el cero en la pizarra, sino que también le sirvió al venezolano para sumar su primer bambinazo con el uniforme de Angelinos de Los Angeles.

El venezolano espera cerrar bien el 2025 con Angelinos

Para esto necesitó de 14 compromisos, en los cuales sumaba cuatro imparables, todos ellos sencillos, aunque con par de carreras impulsadas. Ahora llegó a las tres remolcadas, con par de anotadas y un promedio al bate de .217, acompañado de un porcentaje de slugging de .348 y un OPS de .598.

Durante su etapa en Yankees de Nueva York, Oswald Peraza participó de 71 encuentros, en los que bateó para .152, con 24 hits, incluyéndose allí cinco dobles y tres cuadrangulares.