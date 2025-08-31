MLB: Bichette, Lindor y Turner igualan hazaña de 1956 en Grandes Ligas

Suscríbete a nuestros canales

Bo Bichette, Francisco Lindor y Trea Turner son parte de la narrativa del campocorto moderno en Grandes Ligas. Contacto y velocidad son las características que los define en sus respectivos equipos. Los tres en 2025 alcanzaron una marca durante el mes de agosto que no se veía desde la campaña 1956.

Bichette, Lindor y Turner registraron durante agosto: 40+ hits, 20+ anotadas y 15+ impulsadas, una combinación que no se veía en un trío de campocortos en Las Mayores desde 1956. Dicha marca conecta con Ernie Banks, Alvin Dark y Harvey Kuenn, quienes dominaron con la estadística en el verano del 56.

Este trío de campocortos son distintos en sus maneras de jugar: Bo es agresivo bateando y corriendo las bases; Lindor es inteligencia táctica a la hora de ejecutar judas en el plato o con el guante; Turner es explosividad en ambos lados del terreno de juego. Juntos, redefinen una posición que hoy en día exige batear.

Números de Bichette, Lindor y Turner en 2025

Bo Bichette, Francisco Lindor y Trea Turner han sostenido un rendimiento élite en 2025. Cada uno supera los 140 hits y mantiene promedios ofensivos por encima de la media. Su impacto se refleja en carreras anotadas, impulsadas y bases robadas, consolidando su rol como fundamental en MLB.

Números de Bo Bichette en 2025

- 133 juegos, 559 turnos, 72 anotadas, 172 hits, 40 dobles ,1 triple, 16 jonrones, 86 impulsadas, 35 boletos, 87 ponches, 4 bases robadas, .308 promedio, .351 OBP, .469 SLG, .820 OPS

Números de Francisco Lindor en 2025

- 134 juegos, 548 turnos, 94 anotadas, 147 hits, 28 dobles ,0 triples, 26 jonrones, 76 impulsadas, 46 boletos, 116 ponches, 25 bases robadas, .268 promedio, .336 OBP, .462 SLG, .798 OPS

Números de Trea Turner en 2025

- 134 juegos, 560 turnos, 92 anotadas, 168 hits, 31 dobles, 6 triple, 14 jonrones, 64 impulsadas, 42 boletos, 103 ponches, 34 bases robadas, .300 promedio, .353 OBP, .452 SLG, .805 OPS