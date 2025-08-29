¿El mejor de MLB? Francisco Lindor domina categorías clave como shortstop (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Francisco Lindor desde su debut en 2015, mostró su calidad y talento, razón por la que años más tarde se ha consolidado como uno de los mejores campocortos del beisbol de Grandes Ligas. El boricua de los Mets de Nueva York es un líder actualmente de esta franquicia y sus números, lo colocan como un referente en esta posición tan importante en este deporte.

"Mr. Smile", como es apodado, es una referencia no solo para la pelota latina, sino para la MLB en general, ya que gracias a sus brillantes temporadas, ha inscrito su nombre junto a los más grandes torpederos de todos los tiempos.

Según un dato de Wilber Sánchez en X, Lindor se ha consolidado desde 2016, como el mejor campocorto de las Grandes Ligas y esto lo demuestran sus números.

Francisco Lindor en la élite del mejor beisbol del mundo

El nacido en Caguas, Puerto Rico se ha consolidado como uno de los shortstops más dominantes de las Grandes Ligas, liderando múltiples categorías clave desde que se estableció en la posición. Con 1,486 hits, 253 jonrones, 770 carreras impulsadas y 918 carreras anotadas, Lindor ha demostrado ser una amenaza constante tanto para sumar carreras como para producir poder. Además, encabeza la lista en extrabases con 592 y en WAR (49.8), reflejando su impacto global en el juego más allá de las estadísticas tradicionales.

Su capacidad para contribuir en todos los aspectos del juego también se ve reflejada en su velocidad y agilidad, siendo segundo en bases robadas con 197. Este balance entre poder, contacto, producción y movilidad convierte a Lindor en un referente absoluto de la posición del campocorto, consolidándolo como uno de los mejores jugadores de su generación y un pilar indispensable para su equipo.

Desde su debut en 2015, Francisco Lindor se ha establecido como uno de los shortstops más completos de las Grandes Ligas. A lo largo de su carrera ha sido seleccionado 5 veces al Juego de Estrellas, ha ganado 2 Guantes de Oro, 1 Guante de Platino y 4 Bates de Plata, destacándose tanto por su defensa como por su ofensiva. Su combinación de poder y velocidad lo ha convertido en un jugador versátil y referente de su posición.

Además, ttambién ha dejado su marca en los libros de récords: es el único campocorto en la historia con cinco temporadas de 20+ jonrones y 20+ bases robadas. Hasta la fecha, acumula 273 cuadrangulares y 209 bases robadas, cifras que reflejan su capacidad de impactar el juego de múltiples maneras y consolidan su legado como uno de los mejores shortstops de su generación.