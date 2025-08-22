MLB: Francisco Lindor rompe el molde del primer bate en los Mets

Francisco Lindor es de los peloteros más impresionantes de los últimos años en Grandes Ligas. Como primer bate redefinió el rol en Mets de Nueva York, gracias a una marca que registró en su último juego. El boricua se ha convertido en una institución dentro y fuera del terreno.
Lindor conectó su 8vo jonrón en la temporada como primer bate en su primer turno en los Mets. Esta es una marca histórica de la franquicia, ningún otro jugador había logrado tantos en una misma campaña. En ese contexto, el boricua está marcando la pauta de lo que debe hacer un primer bate.
Curtis Granderson tenía el récord con 7 vuelacercas como primer bate en su primer turno en 2015 y 2016. Sin embargo, Francisco no solo rompió la marca, lo hizo en una época donde el primer bate no es solo velocidad. Con 8 jonrones es el más explosivo en ese rol en la historia de los Mets de Nueva York.
¿Cuáles son los peloteros con más jonrones en su primer turno, como primer bate en una campaña en Grandes Ligas?
Francisco Lindor alcanzó los 8 vuelacercas en una temporada hasta ahora en su primer turno como primer bate. Esto lo convierte en el #1 de los Mets de Nueva York, pero no está ni de cerca del top 5 en una estadística llena de la élite del beisbol en la MLB.
Top 5 peloteros con más jonrones como primer bate en su primer turno en una campaña
- Kyle Schwarber - Phillies de Philadelphia: 15 HR en 2024
- Alfonso Soriano - Yankees de Nueva York: 13 HR en 2003
- Mookie Betts - Dodgers de Los Ángeles: 12 HR en 2023
- José Altuve - Astros de Houston: 12 HR en 2022
- George Springer - Astros de Houston: 12 HR en 2019
Números de Francisco Lindor con Mets de Nueva York en 2025
Francisco Lindor ha tenido uno temporada interesante en este 2025 de Grandes Ligas. El pelotero boricua ha trabajado fuerte, pero los resultados no se están dando exactamente como el equipo espera. A pesar de eso, sus números son bastante buenos.
Números de Lindor en 2025:
- 125 juegos, 508 turnos, 85 anotadas, 133 hits, 26 dobles, 25 jonrones, 72 impulsadas, 42 boletos, 108 ponches, 20 bases robadas, .262 promedio, .329 OBPm .461 SLG, .790 OPS