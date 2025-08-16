Francisco Lindor se va dos veces “pa' la calle”, pero los Mets vuelven a caer (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

El campocorto puertorriqueño de los Mets de Nueva York, Francisco Lindor, despachó este par de cuadrangulares y llegó a 24 en esta temporada, en la derrota de su equipo ante los inspirados Marineros de Seattle. Encuentro que se llevó a cabo en el City Field, casa del conjunto de la Gran Manzana, ante 41.782 aficionados.

Estos batazos significarían el segundo y tercer jonrón en los últimos siete compromisos. Asimismo, es la tercera ocasión esta temporada en la que el infielder boricua dispara tres cuadrangulares, las dos anteriores, el pasado 21 de abril ante Filadelfia; y el 30 de mayo ante los Rockies de Colorado.

El primero de Lindor

Corría la parte baja de la primera entrada, cuando el torpedero llegó al plato a consumir su primer turno del compromiso ante los lanzamientos del derecho dominicano Luis Castillo. Para ese momento, el compromiso se encontraba una (1) carrera por cero (0) a favor de los visitantes.

Sin outs en la pizarra y en cuenta completa: tres malas dos buenas, Castillo dejó una recta de unas 95 millas por hora colgada en el mero centro del homeplate, lanzamiento que Lindor no dejaría pasar y haría swing para conectar la pelota a lo más profundo del jardín izquierdo.

De acuerdo con las métricas de Major League Baseball (MLB), el estacazo de Francisco Lindor tuvo una velocidad de salida de 99.7 millas por hora y recorrió 369 pies de distancia.

El segundo

En la parte baja de la cuarta, Lindor regresó al plato para tomar su tercer turno ante el derecho dominicano Luis Castillo. Para ese momento, el compromiso se encontraba cinco (5) carrera por cuatro (4) a favor de los locales.

Con dos outs en la pizarra, corredor en la intermedia y en cuenta completa: tres malas dos buenas, Castillo dejó una recta de unas 95 millas por hora colgada en el mero centro del homeplate, lanzamiento que Lindor no dejaría pasar y haría swing de abajo hacia arriba para conectar la pelota a lo más profundo del jardín derecho.

De acuerdo con las métricas de Major League Baseball (MLB), el estacazo de Francisco Lindor tuvo una velocidad de salida de 100.3 millas por hora y recorrió 382 pies de distancia.

Sus números

Francisco Lindor se encuentra en su décima primera temporada en Las Mayores, quinta con el conjunto Nueva York. El shortstop tiene un promedio vitalicio de .272, con 1615 hits, 272 jonrones y 839 carreras impulsadas.

Hasta el momento cuenta con línea ofensiva de .253/.323/.435 (Avg/Obp/Slg); en 486 apariciones al bate, el estelar jugador ha conectado 123 imparables, 24 cuadrangulares, anotado 82 e impulsado 69. Ha recibido 41 boletos y 104 ponches.