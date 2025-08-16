¡Como el vino! Salvador Pérez implanta esta marca personal de dobles en una zafra (+video)

Suscríbete a nuestros canales

Salvador Pérez sigue demostrando que ahora es que le queda "gasolina en el tanque" y a sus 35 años, acaba de implantar una nueva marca de dobletes en una temporada, luego de un productivo viernes.

La organización de los Reales de Kansas City derrotó a los Medias Blancas de Chicago con marcador de 1-3 y el venezolano, fue el encargado de anotar las dos rayitas de la diferencia.

Salvador Pérez consigue esta cantidad de dobles por primera vez:

"Salvy" finalizó la jornada de 3-2 ante Chicago, conectando un cuadrangular solitario, sumando par de anotadas, una impulsada y lo más llamativo, un tubey que lo acerca a los 30 en este 2025.

Exactamente, llegó a 29 dobletes, un registro que logra por primera ocasión en una campaña Pérez, superando los 28 que pudo sumar en tres zafras anteriormente (2014, 2018 y 2024).

Aunado a eso, el capitán de los Reales es líder en ese departamento entre los receptores en toda la gran carpa, un plus para este venezolano en su temporada número 15 en el show.

Salvador Pérez va rumbo a dos notorias cifras redondas:

Después de este tope de dobles, ahora el criollo va por dos cifras redondas que serían sumamente importantes en su carrera y tiene la posibilidad de alcanzarlas antes de concluir este año.

Salvador está a solamente cinco bambinazos de alcanzar los 300 de por vida (sería el cuarto venezolano) y le faltan apenas 15 empujadas, para unirse al grupo de los jugadores con 1.000 o más remolques de por vida en la MLB, lo que sería el cierre perfecto a otra buena campaña a niveles ofensivo, para este derecho criollo.