Salvador Pérez pega otro inmenso jonrón para acercarse a los 300 en la MLB (+Video)

Y en una jornada que inició productiva con el hit 400 de Maikel García en Grandes Ligas, el poder de Salvador Pérez también se hizo presente para encender las gradas del Kauffman Stadium. En su caso conectó un cuadrangular que sirvió para poner en ventaja a los Reales de Kansas City sobre las Medias Blancas de Chicago.

Recordemos que hace cuestión de días Salvy igualó la marca de jonrones de Magglio Ordóñez en la MLB, por lo que estaba a solo un enorme swing de superarlo. Dicho batazo cayó en la noche de este viernes y significó el 295 en la magnífica carrera del carabobeño.

Salvador no para de dar batazos

La conexión de poder llegó a la altura del cuarto episodio. Y es que Salvador Pérez dejó pasar el primer pitcheo para luego darle con todo al segundo, un sinker afuera, y así desaparecerle la bola al abridor Aaron Civale por todo el jardín derecho, a unos 380 pies de distancia.

Este cuadrangular se trató del número 22 de la presente zafra para el venezolano, una cifra que cada vez se acerca más a los 27 que dejó en 2024. Justamente, esos 27 también los disparó en 2017 y 2018, y solo fueron superados por los 48 de la campaña 2021.

