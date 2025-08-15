William Contreras y Salvador Pérez presentes en todos los top 5 ofensivos entre receptores (+detalles)

NOTAS RELACIONADAS
Desde hace rato que Venezuela es la cuna de los mejores caretas de Latinoamérica y en esta ocasión, se ratifica con dos líderes como William Contreras y Salvador Pérez, quienes son miembros del top 5 de todos los departamentos ofensivos entre los receptores, excepto en el renglón de triples.
Aunque igualmente pueden brillar con su defensa, la cual puede ser su carta de presentación, lo que están demostrando nuevamente con el madero estos dos catchers, deja claro que son de los más consistentes que hay actualmente en la MLB.
Bien sea William, Pérez o ambos; en cada apartado está alguno de esos dos nombres entre los mejores cinco y de hecho, Contreras es líder de imparables y "Salvy" en dobles, tomando en cuenta a todos los receptores de Las Mayores.
Hits:
- William Contreras: 112
- Hunter Goodman: 111
- Salvador Pérez: 110
- Cal Raleigh: 108
- Yainer Díaz: 104
Dobles:
- Salvador Pérez: 28
- Ryan Jeffers: 22
- J.T. Realmuto: 22
- William Contreras: 21
- Shea Langeliers: 21
- Carlos Narváez: 21
Jonrones:
- Cal Raleigh: 45
- Hunter Goodman: 24
- She Langeliers: 24
- Salvador Pérez: 21
- Logan O'Hoppe: 18
Carreras impulsadas:
- Cal Raleigh: 98
- Hunter Goodman: 68
- Salvador Pérez: 68
- William Contreras: 59
- Austin Wells: 56
Carreras anotadas:
- Cal Raleigh: 78
- William Contreras: 67
- Hunter Goodman: 57
- Will Smith: 56
- Shea Langeliers: 51
Bases Robadas:
- Cal Raleigh: 13
- J.T. Realmuto: 6
- William Contreras: 5
- Shea Langeliers: 5
- Austin Wells: 5
Boletos:
- Cal Raleigh: 70
- William Contreras: 67
- Will Smith: 56
- Ryan Jeffers: 39
- Carson Kelly: 38
Promedio de bateo:
- Will Smith: .312
- Alejandro Kirk: .293
- Hunter Goodman: .277
- J.T. Realmuto: .268
- William Contreras: .262
OPS:
- Will Smith: .940
- Cal Raleigh: .932
- Hunter Goodman: .851
- William Contreras: .758
- Ryan Jeffers: .753
OBP:
- Will Smith: .416
- William Contreras: .362
- Alejandro Kirk: .354
- Ryan Jeffers: .352
- Cal Raleigh: .350
SLG:
- Cal Raleigh: .582
- Hunter Goodman: .526
- Will Smith: .524
- Salvador Pérez: .445
- Yainer Díaz: .423.