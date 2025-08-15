Juegos para este viernes en la MLB: 15 de agosto de 2025 (+video)

Suscríbete a nuestros canales

Hoy es viernes y en el mejor beisbol del mundo lo saben, por lo tanto, prepararon una cartelera full, para este 15 de agosto y te mostraré todos los enfrentamientos a continuación.

La acción comenzará desde las 2:20pm y el último enfrentamiento comienza a las 10:15pm, lo que quiere decir que será un día repleto de pelota de principio a fin. Además, lo más interesante, es que varios lanzadores estelares se subirán al morrito.

Juegos para hoy en la MLB:

- Piratas de Pittsburgh vs Cachorros de Chicago 2:20pm

- Cerveceros de Milwaukee vs Rojos de Cincinnati 6:40pm

- Phillies de Philadelphia vs Nacionales de Washington 6:45pm

- Rangers de Texas vs Azulejos de Toronto 7:07pm

- Bravos de Atlanta vs Guardianes de Cleveland 7:10pm

- Marlins de Miami vs Medias Rojas de Boston 7:10pm

- Marineros de Seattle vs Mets de Nueva York 7:10pm

- Orioles de Baltimore vs Astros de Houston 8:10pm

- Medias Blancas de Chicago vs Reales de Kansas City 8:10pm

- Tigres de Detroit vs Mellizos de Minnesota 8:10pm

- Yankees de Nueva vs Cardenales de San Luis 8:15pm

- Angelinos de Anaheim vs Atléticos de Oakland 10:05pm

- Padres de San Diego vs Dodgers de Los Angeles 10:10pm

- Rays de Tampa Bay vs Gigantes de San Francisco 10:15pm.