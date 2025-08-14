MLB: Jeremy Peña, el dominicano subestimado de la temporada 2025

Suscríbete a nuestros canales

Jeremy Peña es uno de los grandes talentos quisqueyanos de los últimos años en Grandes Ligas. Sin embargo, el campocorto de Astros de Houston no goza de la prensa mediática de sus compatriotas. Su campaña 2025, lejos de los reflectores de la prensa, está siendo ejemplar.

Peña en lo que va de temporada se ha mantenido muy sólido a nivel ofensivo: .318 de promedio con 115 hits y solo 64 ponches. A pesar de eso, su nombre está lejos del ruido mediático de: Vladimir Guerrero Jr, Fernando Tatis Jr, Julio Rodríguez o el propio José Ramírez.

El dominicano en 2025 lidera a Astros en: dobles, triples, robos, promedio, OBP, SLG y OPS. Es un pelotero completo, aparece en momentos clave y está guiando a Houston a otro título divisional. Sin embargo, su nombre sigue lejos del ruido mediático que rodea a otros dominicanos.

¿Por qué Jeremy Peña no recibe la atención mediática de sus compatriotas?

Es importante comenzar diciendo que Jeremy Peña maneja un perfil bastante bajo. Tiene un estilo sobrio, lejos del ruido de la prensa; tiene protagonismo, pero no tanto como otras figuras de Astros. En un mercado que prioriza el colectivo por encima de las individualidades.

Fernando Tatis Jr, Julio Rodríguez y Vladimir Guerrero Jr dominan por carisma, publicidad y presencia digital. Además, de ser unos fuera de series a nivel deportivo. Peña en cambio, rinde sin una prensa detrás, algo que lo deja fuera del algoritmo mediático, pese a sus números.

Números de Jeremy Peña con Astros de Houston en 2025

Jeremy Peña no tiene la prensa de los Jr's, Ramírez o Rodríguez, pero sus números hablan como lo haría un líder quisqueyano. Capitán en las sombras, liderando en producción y en rendimiento dentro y fuera del terreno de juego.

Números de Peña en 2025:

- 93 juegos, 362 turnos, 52 anotadas, 115 hits, 20 dobles, 2 triples, 13 jonrones, 45 impulsadas, 22 boletos, 64 ponches, .318 promedio, .373 OBP, .492 SLG, .865 OPS