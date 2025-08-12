MLB: Julio Rodríguez en modo MVP, segunda mitad quirúrgica rumbo a octubre

Suscríbete a nuestros canales

Sin Julio Rodríguez, no hay fiesta en Seattle. El dominicano no solo es la cara de los Marineros: es el motor ofensivo del equipo y en esta segunda mitad del 2025 lo ha demostrado. Ajustó postura y afinó su swing para guiar al club directamente a la fiesta grande de octubre.

La primera mitad de Rodríguez fue un poco lenta y burda para el dominicano: .252 de promedio con ,731 de OPS. Tras el All-Star, su OPS subió a .873 con .271 de promedio. Esto fue gracias a un repunte de su poder, con menos ponches y seleccionando mejor los pitcheos.

Agosto ha sido muestra clave del gran estado de forma de Julio: batea .289 con 11 hits y 4 jonrón. Solo van 9 juegos del mes, pero ya tiene un OPS de .957 con solo 6 ponches. No es solo la producción, es eficiencia en cada turno para guiar al equipo directamente a postemporada.

Julio Rodríguez y su contraste local-visitante en 2025

La temporada de Julio Rodríguez también se divide por geografía. En casa, su producción ofensiva se cae; como visitante, se potencia. El contraste revela ajustes de: enfoque, variabilidad en el entorno y una narrativa silenciosa que podría definir el destino de Seattle en octubre.

Números de Rodríguez en 2025

- 118 juegos, 489 turnos, 77 anotadas, 125 hits, 19 dobles, 3 triples, 23 jonrones, 65 carreras impulsadas, 31 boletos, 118 ponches, 22 bases robadas, .256 promedio, .311 OBP, .448 SLG, .759 OPS

Números de Rodríguez en casa 2025

- 62 juegos, 249 turnos, 31 anotadas, 55 hits, 6 dobles, 2 triples, 8 jonrones, 27 impulsadas, 13 bases robadas, 16 boletos, 71 ponches, .221 promedio, .281 OBP, .357 SLG, .639 OPS

Números de Rodríguez de visitante 2025

- 56 juegos, 240 turnos, 46 anotadas, 70 hits, 13 dobles,1 triples, 15 jonrones, 38 impulsadas, 9 bases robadas, 15 boletos, 47 ponches, .292 promedio, .341 OBP, .542 SLG, .883 OPS