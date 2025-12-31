Fallece nieta del expresidente de Estados Unidos John F. Kennedy

Suscríbete a nuestros canales

El periodismo y la política en Estados Unidos se conmocionó este martes 30 de diciembre, luego que la familia Kennedy-Schlossberg confirma con profundo pesar el fallecimiento de la escritora Tatiana Schlossberg, quien es hija de la diplomática Caroline Kennedy y el diseñador Edwin Schlossberg.

Cuál fue la causa de su muerte

La joven periodista de 35 años de edad falleció a causa de complicaciones derivadas de una leucemia mieloide aguda. La nieta de John F. Kennedy, 35º presidente de Estados Unidos, en el último año se había sometido a sesiones de quimioterapia para combatir la enfermedad y a un trasplante de médula ósea de su hermana, pero que el cáncer regresó.

Tatiana Schlossberg destacó en el ámbito periodístico por su rigurosa cobertura sobre el cambio climático y el medio ambiente, trabajando principalmente para The New York Times.

Su legado profesional incluye el galardonado libro "Invisible Consumption: The Environmental Impact You Don’t Know You Have" (2019), obra que se convirtió en una referencia esencial para entender la huella ecológica del estilo de vida moderno.

Comunicado de la familia Kenndy

A través de un comunicado publicado por la Fundación de la Biblioteca JFK, la familia expresó: "Nuestra hermosa Tatiana murió esta mañana. Siempre estará en nuestros corazones". El mensaje ha generado una ola de condolencias en redes sociales por parte de colegas, lectores y figuras públicas que resaltan su intelecto brillante y su compromiso con la verdad.

En sus últimos meses de vida, Schlossberg utilizó su talento narrativo para visibilizar su lucha personal contra el cáncer de sangre. En un conmovedor ensayo publicado recientemente en "The New Yorker", reflexionó sobre la mortalidad y el legado que dejaría a sus dos hijos, fruto de su matrimonio con George Moran.

La familia solicita privacidad en este momento de duelo. Próximamente se informará sobre los actos fúnebres y homenajes que se llevarán a cabo en su memoria.