Triatleta fue deborada por un tiburón en esta parte de Estados Unidos

La Policía de Pacific Grove y la Oficina del Sheriff del condado de Santa Cruz informan que el cuerpo recuperado el pasado sábado 27 de diciembre en las costas del norte de California ha sido identificado formalmente como Erica Fox, residente de la región de Monterey, quien había sido reportada como desaparecida tras un presunto ataque de tiburón.

Reporte del suceso

El incidente ocurrió el pasado domingo 21 de diciembre alrededor del mediodía en Lovers Point, Pacific Grove. Testigos en la zona alertaron a los servicios de emergencia tras observar un posible encuentro entre la nadadora y un tiburón. De inmediato, se activó un protocolo de búsqueda conjunta entre la Guardia Costera de los EE.UU. y las ciudades de Pacific Grove y Monterey en la zona.

Según medios locales, Erica Fox, nadaba junto a su esposo y otras 13 personas de un club local de natación de aguas abiertas. La mujer fue hallada con una banda antitiburones en el tobillo, un artefacto diseñado para alejar a estos animales.

Medidas preventivas

A raíz de este evento, las playas de Lovers Point, McAbee Beach y San Carlos Beach fueron clausuradas temporalmente al público para evitar nuevos incidentes y permitir el desarrollo de las investigaciones. Las autoridades locales instaron a los ciudadanos y deportistas acuáticos a mantenerse informados sobre las condiciones de seguridad en las costas y a seguir estrictamente las señalizaciones de advertencia en las playas.

Ataques de tiburón registrados

Para finales del mes de septiembre de 2025, al menos 12 personas sufrieron ataques de tiburón en aguas de Estados Unidos, según datos oficiales y registros de distintas organizaciones. El recuento concentra la mayoría de los casos en las costas de Florida, con eventos adicionales en Carolina del Sur, Nueva York, Carolina del Norte y Hawái. El monitoreo se realiza en coordinación con instituciones como el Archivo Internacional de Ataques de Tiburón (ISAF) y portales de seguimiento especializado.