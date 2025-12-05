CrossFit: Conoce los ejercicios que cambiarán tu vida

Suscríbete a nuestros canales

El CrossFit es un programa de acondicionamiento físico que combina ejercicios de resistencia y fuerza, basados en movimientos funcionales y variados. A través de entrenamientos de alta intensidad, el CrossFit busca mejorar la fuerza, la resistencia, la agilidad y la capacidad cardiovascular.

Su enfoque en la variedad de ejercicios y la comunidad de apoyo lo convierten en una opción popular para personas de todas las edades y niveles de condición física. Esta actividad es conocida por su alta exigencia y maravillosos resultados en personas de cualquier edad.

Estos son los ejercicios fundamentales en el CrossFit:

1. Levantamiento de peso muerto:

- Trabaja los músculos de la espalda baja, glúteos, isquiotibiales y la cadena posterior en general, ofreciendo grandes beneficios.

- Desarrolla la fuerza funcional y mejora la postura corporal, evitando lesiones incómodas.

2. Burpees:

- Combina flexiones, saltos y sentadillas en un movimiento fluido.

- Mejora la resistencia cardiovascular, la fuerza muscular y la coordinación.

3. Saltos de caja:

- Implica saltar sobre una caja o plataforma elevada.

- Desarrolla la potencia explosiva de las piernas y mejora la agilidad y coordinación de tu cuerpo.

4. Flexiones de pecho:

- Trabaja los músculos del pecho, los hombros, los tríceps y el núcleo.

- Mejora la fuerza y la resistencia en la parte superior del cuerpo y no requiere ninguna herramienta.

5. Arrancadas con mancuerna:

- Trabaja la fuerza, la potencia y la estabilidad en todo el cuerpo.

- Activa múltiples grupos musculares, incluyendo hombros, espalda, piernas y núcleo.

