CrossFit: Conoce los ejercicios que cambiarán tu vida

El CrossFit es un programa de acondicionamiento físico que combina ejercicios de resistencia y fuerza, basados en movimientos funcionales y variados. A través de entrenamientos de alta intensidad, el CrossFit busca mejorar la fuerza, la resistencia, la agilidad y la capacidad cardiovascular.
Su enfoque en la variedad de ejercicios y la comunidad de apoyo lo convierten en una opción popular para personas de todas las edades y niveles de condición física. Esta actividad es conocida por su alta exigencia y maravillosos resultados en personas de cualquier edad.
Estos son los ejercicios fundamentales en el CrossFit:
1. Levantamiento de peso muerto:
- Trabaja los músculos de la espalda baja, glúteos, isquiotibiales y la cadena posterior en general, ofreciendo grandes beneficios.
- Desarrolla la fuerza funcional y mejora la postura corporal, evitando lesiones incómodas.
2. Burpees:
- Combina flexiones, saltos y sentadillas en un movimiento fluido.
- Mejora la resistencia cardiovascular, la fuerza muscular y la coordinación.
3. Saltos de caja:
- Implica saltar sobre una caja o plataforma elevada.
- Desarrolla la potencia explosiva de las piernas y mejora la agilidad y coordinación de tu cuerpo.
4. Flexiones de pecho:
- Trabaja los músculos del pecho, los hombros, los tríceps y el núcleo.
- Mejora la fuerza y la resistencia en la parte superior del cuerpo y no requiere ninguna herramienta.
5. Arrancadas con mancuerna:
- Trabaja la fuerza, la potencia y la estabilidad en todo el cuerpo.
- Activa múltiples grupos musculares, incluyendo hombros, espalda, piernas y núcleo.
