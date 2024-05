Estas son las últimas actualizaciones sobre el estado de salud de las cantantes Ana Gabriel y Natalia Jiménez (+Detalles)

En los últimos días han transcurrido en la prensa los difíciles momentos que se encuentran atravesando las cantantes Ana Gabriel y Natalia Jiménez. La española y la mexicana que han cautivado a todo el mundo con sus potentes voces han utilizado sus perfiles de Instagram recientemente para poner a su público al tanto de la situación.

Se pronuncia Ana Gabriel

La situación comenzó el miércoles 15 de mayo cuando la productora de conciertos Multimúsica informó a través de un comunicado que el concierto para ese día en Chile estaba suspendido, debido a que la intérprete había contraído un cuadro severo cuadro de influenza y por orden médica requería reposo.

Sin embargo, con el pasar de los días la influenza empeoró lo que ha obligado a la creadora de grandes hits y a su equipo suspender todos los espectáculos que tenía pautados próximamente para poder recuperarse.

En el último video posteado en su cuenta personal de Instagram María Guadalupe Araujo Young, nombre de pila de la cantautora, afirmó que ahora su gran prioridad es recuperar la salud para continuar realizando con éxito su gira por las naciones pautadas. Igualmente, agradeció a sus miles de seguidores todo el apoyo y mensajes de cariño.

“Les agradezco su comprensión, no me suelten de la mano, por favor, los quiero, gracias por el apoyo, pero por mi salud me tengo que cuidar”, escribió.

Estado de Natalia Jiménez

La española también utilizó su cuenta de la camarita para acabar con los rumores de la prensa rosa, que aseguraban que estaba en una complicada situación de salud tras un concierto que realizó hace días en la Ciudad de México.

Jiménez afirmó que todo se trató de una visita que hizo al doctor de revisión, tras una faringitis con otitis que la atacó hace tres semanas. Sin embargo, asegura que esta mucho mejor y por los momentos está realizando reposo para también seguir con su gira.

“Tuve una recaída, entonces tuve que ir de nuevo a mi doctor a que me hiciera nuevo análisis y me ha recomendado que me quede en casa. Estoy aquí en casa recuperándome”, firmó.