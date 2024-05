Una vez más Ana Gabriel expresa su firme postura de no cantar en Venezuela (+Video)

La cantante y empresaria mexicana Ana Gabriel realizó la semana pasada un tremendo concierto en el Movistar Arena de Buenos Aires, Argentina, donde deleitó a su público con sus más grandes éxitos. Durante el espectáculo la intérprete quedó impresionada por la cantidad de público venezolano que se encontraba en el recinto, por lo que no dudo en compartirles unas palabras.

Ana Gabriel dice no a Venezuela

En las redes sociales ha corrido un video de la creadora de grandes hits como “Ay amor”, “Mi talismán”, “Soy como quise ser”, “Y aquí estoy”, entre otros, expresando al público su desacuerdo con ciertas políticas que países como Cuba y Venezuela manejan, aseverando que no volverá a cantar en ellos.

“Yo no he vuelto a Venezuela ni Cuba, no quiero volver, se me hace muy injusto llegar a cantar a un país que está como está. Y no es que no quiero a los cubanos y venezolanos, al contrario, gracias por ayudarme a existir, porque el amor afuera y adentro será para siempre”, es lo que se logra entender que dice la estrella de 68 años.

No es la primera vez que Ana Gabriel manifiesta en sus espectáculos su firme postura sobre los países mencionados, lo que ha generado mucho debate en las redes sociales, por las respuestas que ha recibido, entre ellos de el cantante y empresario venezolano Omar Enrique.

Declaraciones de Omar Enrique

La semana el conocido “Príncipe del merengue” reveló en una entrevista para el podcast de Globovisión, que si artistas como Don Omar, Arcángel y Ana Gabriel piden públicamente disculpas por los comentarios que han realizado contra Venezuela, puede volver sin problemas a reencontrarse con el público criollo, como en los viejos tiempos.

“Responsablemente se los digo, si esos artistas, piden disculpas por las redes sociales y piden disculpas al gobierno de Venezuela, por todas las estupideces y todas las locuras que han dicho, yo mismo los traigo, les pago el show y los traigo”, aseveró.

Esas declaraciones hicieron despertar la molestia de Don Omar quien en redes le respondió al oriundo del estado Zulia. “Venezuela no necesita más conciertos, y como leer ayuda a quitar lo bruto aquí en los comentarios le dejo la opinión de todos los venezolanos que tienen claro que lo que digo es totalmente cierto. Viva Venezuela”, escribió.