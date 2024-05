¿En el Monumental de la Rinconada? Ana Gabriel muy cerquita de Venezuela (+Detalles)

La calidez, cercanía y amor del público venezolano una vez más se hizo sentir en uno de los conciertos de la cantante mexicana Ana Gabriel. A través de las plataformas 2.0 se hizo viral un audiovisual del espectáculo que realizó el sábado 4 de mayo en la ciudad de Lima, Perú, en donde sintió el cariño y euforia del público criollo.

Saludo de la intérprete

En los clips posteados por diversos usuarios en Instagram y X se aprecia el momento en el cual la creadora de grandes hits musicales como “Simplemente amigos”, “Quién como tú”, “Ay amor”, “Y estoy aquí”, “Mis Talismán”, entre otros, expresó muy emocionada: “¿Qué dice Venezuela? Venezuela no me quiere, Venezuela me ama”, afirmó la cantautora de 68 años.

Las palabras hicieron levantar gritos y aplausos entre venezolanos presentes en el recinto, que disfrutaron de la gran velada musical que la oriunda de Sinaloa ofreció en el país inca, como parte de su gira “Un deseo más”.

Ana Gabriel en Venezuela

Aunque los fanáticos criollos han manifestado en miles de oportunidades el deseo de verla derrochando talento en el país, Ana Gabriel ha sido muy clara en su postura con respecto al gobierno nacional, liderado por Nicolás Maduro.

Sin embargo, en una reciente entrevista exclusiva para Meridiano, el productor y cantante, Omar Enrique, comentó que si el artista pide una disculpa pública por las declaraciones que ha realizado en contra del país, podría regresar sin problemas.

“Eso no es problema de ellos, el artista no se tiene que poner en eso. Nadie va a ver un discurso. Fue en un concierto en Bogotá, y en la mitad del concierto empezó a hablar de Venezuela y del caso de Venezuela. Si pide públicamente disculpa, hasta yo la traigo o busco un empresario”, aseveró.