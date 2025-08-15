Eduardo Rodríguez consigue su salida más larga de la zafra y llega a un buen registro de lauros en su carrera (+video)

Suscríbete a nuestros canales

Los dos abridores venezolanos tuvieron una buena apertura en este jueves de Grandes Ligas y aunque Jesús Luzardo no pudo lograr la victoria, Eduardo Rodríguez sí se llevó al lauro con una actuación estelar, para alcanzar un importante registro de por vida.

Los Cascabeles de Arizona siguen inspirados y derrotaron cómodamente a los Rockies de Colorado con pizarra de 8-2 en el Coors Field, para sumar su octavo triunfo en los últimos 12 duelos y el venezolano se llevó el mayor mérito en este último resultado.

Eduardo Rodríguez se luce ante Colorado:

El siniestro de 32 años brilló en el montículo, combinando bien sus envíos durante siete episodios completos, siendo esta su salida más larga de la presente campaña y dejo estos extraordinarios números ante Colorado:

IL: 7.0

L: 93

H: 6

CL: 1

BB: 1

K: 6.

Eduardo Rodríguez llega a 90 victorias en su carrera:

Con esta reciente victoria, Rodríguez ya suma cinco lauros en el presente campeonato regular y llegó a los 90 triunfos en su carrera como bigleaguer, teniendo como meta los 100 resultados positivos, aunque será muy díficil hacerlo en este año.

Así están las estadísticas de por vida de Eduardo Rodríguez en 11 zafras: