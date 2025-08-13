Shohei Ohtani cada vez más cerca de romper increíble marca de Ronald Acuña Jr. (+video)

Suscríbete a nuestros canales

Después de ser víctima de una triple play, Shohei Ohtani tomó revancha con descomunal cuadrangular frente a su exequipo, en la jornada de este martes por la noche. El japonés llegó a 43 jonrones en la presente temporada de las Grandes Ligas.

El bateador designado la desapareció en la novena entrada ante los envíos de Kenley Jansen, que no pudo cerrar el compromiso por los Angelinos de Anaheim. La conexión del MVP de la Liga Nacional fue una salvajada, que se perdió de vista por el jardín derecho para igualar las acciones, en ese entonces. Pese a su bambinazo, los Dodgers fueron dejados en el terreno (7-6) en el décimo capítulo por sus vecinos de ciudad.

Ohtani cuenta con pergaminos para repetir con el Jugador Más Valioso de la Liga Nacional. El nipón rompió el empate con Kyle Shwarber como máximo jonronero del viejo circuito y parte de su éxito con los tablazos de cuatro esquinas se debe a su posición como primer bate de los angelinos.

Ohtani cerca de romper récord de Ronald Acuña Jr.

El japonés está a la par de Ronald Acuña Jr., cuando se convirtió en el primer 40-70 de la historia y se alzó con el MVP de la temporada regular en 2023. La principal figura de los Dodgers busca alcanzar una nueva marca de jonrones como primer bate de un lineup.

'Sho-Time' igualó en el segundo puesto a su compañero de equipo Mookie Betts con 39 cuadrangulares como primero en el orden ofensivo en una sola campaña de Las Mayores. El 'Unicornio' quedó a solo dos bambinazos de igualar el récord conseguido por Acuña Jr. (41), de acuerdo con el dato de la cronista Sara Langs.

Ohtani muestra números increíbles en la presente temporada de MLB con promedio de bateo de .284, 43 vuelacercas, 79 remolcadas, 114 anotadas, 131 hits, .391 en porcentaje de embasado (OBP) y un OPS de 1.020 en 118 partidos.