Mánager de los Dodgers carga contra Shohei Ohtani por derrota del domingo (+Detalles)

La superestrella japonesa de Grandes Ligas y de los Dodgers de Los Ángeles, Shohei Ohtani, fue uno de los señalados de la derrota de los californianos ante los Azulejos de Toronto de este domingo.

Con dos outs en la baja de la sexta entrada y el actual MVP de la Serie Mundial, Freddie Freeman, en el plato, Ohtani se encontraba en segunda base y salió a la conquista de la antesala, pero fue atrapado robando para el último out de la entrada.

Roberts carga contra Ohtani

Tras la jugada, ya en la rueda de prensa al final del partido, el manager de los californianos, Dave Roberts, se refirió a dicha situación y aseguró que “no fue una buena jugada de béisbol”.

“Esa fue su decisión”, dijo Roberts a los periodistas. Aparte del error en el corrido de bases, es difícil culpar a Shohei Ohtani por la derrota, quien conectó su jonrón número 41 de la temporada, empatado en el liderato de la Liga Nacional, además de conseguir otro hit y un par de bases por bolas.

“Esto es frustrante porque sentí que no debíamos perder este partido hoy”, dijo el mánager de los Dodgers, Dave Roberts. “Los tuvimos contra las cuerdas muchas veces. Y no ganar es muy frustrante para nosotros”.

Los Dodgers están aferrados a una ventaja de dos juegos en la División Oeste de la Liga Nacional y se miden a Los Ángeles Angels antes de un crucial enfrentamiento divisional contra los ascendentes Padres de San Diego.