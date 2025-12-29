Jennifer López lució atrevido look para Navidad

Suscríbete a nuestros canales

Para la actriz y cantante Jennifer López la Navidad no es solo una época de celebración, amor y buena comida, sino también de mucha sensualidad. En un video posteado en su perfil de Instagram, la intérprete de “On the floor”, presumió el sexy vestido que llevó en la Nochebuena.

Una Navidad llena de sensualidad

Ataviada en un ajustado traje color rojo, cabello recogido y maquillaje glam, se mostró la estrella de 56 años. Su hogar decorado con luces, arboles, flores, velas y lazos, fue ideal para que recibiera a su familia e invitados especiales, entre ellos su manager Benny Medina.

López se mostró muy feliz paseándose por su hogar y mostrando cada rincón, llenó de magia y tradición, como un verdadero cuento de películas.

Además, no dudo en fotografiarse con una sensual selfie con su Iphone 17 Pro Max en color naranja, llevando con mucha felicidad el profundo escote y curvas de acero que se gasta.

Un encuentro familiar

En otra publicación la estrella que en el 2024 se separó del también actor Ben Affleck, presumió la numerosa familia que tiene, como su madre Guadalupe Rodríguez, su hermana la periodista y autora estadounidense Lynda López, sus gemelos de 17 años, Max y Emme, y sus sobrinos.

“Feliz Navidad a todos”, es el mensaje en el pie de foto de la publicación, que tiene acumulado 740 mil me gusta y múltiples comentarios de halagos por lo bien que lució en Navidad.