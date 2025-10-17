Jennifer López revela su mejor beso con un actor en la pantalla: "Mi Favorito"

Suscríbete a nuestros canales

Jennifer López ha realizado a lo largo de su carrera exitosas películas, en las que ha compartido con grandes galanes de Hollywood como Richard Gere, Matthew McConaughey, George Clooney y Ralph Fiennes. La intérprete de “Papi”, reveló en una entrevista cuál ha sido el mejor beso que se ha dado con un galán.

Jennifer López rompe el silencio

La belleza de 56 años que se encuentra en plena gira de la película “El beso de la mujer araña”, comentó en una entrevista para “Watch What Happens Live”, cuál ha sido el artista con el que mejor tuvo química, pasión y deseo a la hora de besarse.

“Diré mi favorito… Acabo de hacer una película con Brett Goldstein y diría que era el mejor besador”, dijo con risas la estrella.

Brett y López son parte de la comedia romántica creador por Netflix “Office Romance”, de la cual hasta el momento no se conocen detalles de su estreno. Algunos medios afirman que podría ser lanzada en la plataforma de streaming para el 2026.

La repuesta de la conocida “Diva del Bronx”, dejó a los espectadores del show impactados y ansiosos por ver la química que ambos derrocharán en la serie.

Rumores de romance

Tras las palabras de la artista, madre de dos mellizos llamados Max y Emme, medios y plataformas digitales comentan que Brett reveló hace tiempo en un pódcast el “amor” por López.

Brett Goldstein es un actor y comediante británico de 44 años. Ganó popularidad por escribir y protagonizar la serie de comedia deportiva de Apple TV+ “Ted Lasso”, que le valió el Premio Primetime Emmy al Actor de Reparto Sobresaliente en una Serie de Comedia.