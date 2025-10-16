Jennifer López destapa su inconformidad por el Super Bowl con Shakira

Suscríbete a nuestros canales

5 años después del inolvidable show de medio tiempo del Super Bowl de Jennifer López y Shakira, la cantante estadounidense decidió contar toda la verdad detrás de la polémica presentación en la edición del 2020.

Lo que muchos consideraron un momento histórico para las latinas, para JLo fue también una contradicción difícil de digerir, la cual fue muy comentada en su momento debido a la evidente incomodidad de la cantante americana.

Jennifer López emite su opinión

Durante una entrevista reciente en el programa de radio de Howard Stern, la artista comentó que no se sentía cómoda con la decisión de que fueran dos cabezas al frente del imponente espectáculo.

Aclaró que su molestia no tiene nada que ver con Shakira como se comentó en su momento, y, en la conversación habló con admiración y gratitud de ella; su disconformidad, explicó, fue con el concepto del mismo show.

“¿Tú crees que un único artista latino no puede hacerlo solo?”, cuestionó tras resaltar que, ella quería tener su propio show como lo hicieron sus ídolos Madonna y Michael Jackson, por ejemplo.

Aunque con el paso del tiempo ha suavizado su postura, admitió que había expectativas enormes, pues, a su juicio, quería tener un protagonismo que se diluía con la inclusión de otra artista. Sin embargo, reconoció que, el resultado quedó grabado en la historia.

Cada una se merecía su momento

‘La Diva del Bronx’ no se reservó nada y reveló que, en ese momento, se debatía entre brindarle espacio a Shakira y reclamar para sí lo que siempre había soñado. “Shakira también se merecía su momento. Y yo quería el mío”, expresó con sinceridad.

Aunque el mundo aplaudió el espectáculo como una muestra de fuerza latina, para Jennifer fue un ejercicio emocional. Ella quería destacar, que su propia voz y estilo brillaran sin competencia directa ni necesidad de comparaciones.

En el documental “Halfitme”, ya había deslizado su descontento, calificando la decisión de “la peor idea en el mundo”, pero, no quiso atacar a su colega, sino al diseño del evento.