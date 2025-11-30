¡Emisael Jaramillo intratable! El jockey venezolano firma un Hat-trick y asume el control de Gulfstream Park

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado se celebró el tercer día del Championship Meet, de Gulfstream Park, en su temporada invernal. La programación estuvo conformada por 11 competencias que incluyo dos Stakes sin Grado: El FTBOA Florida Sire Stakes versión potrancas y potros.

Durante la cartelera sabatina, el jinete venezolano Emisael Jaramillo destacó con tres victorias, para llegar a un total de cinco victorias y continúa en la cima de la estadística del presente meeting del óvalo de Florida.

Emisael Jaramillo: Hat Trick Championship Meet Gulfstream Park

Jaramillo quien comenzó con "back to back" en el opening day del Championship Meet, el pasado jueves 27 de este mes, comenzó la tarde sabatina con triunfo en la quinta competencia que se disputó precisamente el FTBOA Florida Sire MY Dear Girl Stakes de 300 mil dólares, con la dosañera Mythical (número 3) presentada su compatriota Jorge Delgado, con un tiempo de 1:45’’39 para la distancia de 1.700 metros en pista sintética, mientras que en la taquilla arrojó un dividendo de $2,20 a ganador, $2,10 el placé y $2,10 el show.

Luego en la sexta carrera, el “muchacho de la película” visitó el recinto de ganadores encima del cuatroañero Prevent (número 5), en The Sabal Palm Handicap de 100 mil dólares, con crono de 1:38’’92 para el recorrido de 1 milla y 70 yardas (1.664 metros), al mismo tiempo fue presentado por el colombiano Carlos David para los colores del BC Racing LLC y dejó un dividendo de $8,40 a ganador.

Finalmente, el hat trick llegó en la séptima del programa con las riendas del ejemplar Itsallcomintogetha (número 2), en un Allowance Optional Claiming de 58 mil dólares. Dejó tiempo de 1:38’’99 para el tiro de 7 1/2 furlones (1.500 metros) en pista de arena. El ejemplar ganador fue entrenado por Lisa Bartkowski, que defendió con los colores de Hilly Fields Stable.