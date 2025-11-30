IRS castigará a todas las personas que hagan esto con sus cuentas bancarias

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos ha confirmado que aplicará multas a aquellos contribuyentes que intenten saldar sus obligaciones fiscales con cheques o pagos electrónicos rebotados por falta de fondos en sus cuentas bancarias.

La sanción que impone la agencia recaudadora se calcula en función del monto que no pudo ser cubierto:

Si el impuesto pendiente es menor a USD 1,250 , la multa será de USD 25 o igual al monto que debía pagarse, eligiendo la cantidad menor.

Si el impuesto pendiente es de USD 1,250 o más, la multa será equivalente al 2% del monto que debía abonarse.

El IRS enviará un aviso detallado al contribuyente para notificar la sanción y establecer el plazo de pago. No obstante, la penalización del ente se puede anular si el contribuyente puede demostrar que el pago se realizó de buena fe y que tenía "motivos razonables" para creer que su cuenta sí disponía de los fondos suficientes.

Para solicitar la reconsideración de la multa, el contribuyente debe enviar una declaración escrita, firmada y fechada, junto con documentación que pruebe la disponibilidad de fondos (como una carta del banco), a la dirección de correo indicada en el aviso del IRS.

Otros cambios del IRS para 2026

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) confirmó pagos de impositivos que entrarán en vigencia para el año fiscal 2026. Esta actualización es resultado de la reforma fiscal de la Ley Única y Amplia (OBBB), la cual busca la simplificación del sistema tributario estadounidense.

También se eliminarán o limitarán deducciones específicas como donaciones, intereses estudiantiles y gastos médicos, afectando especialmente a los contribuyentes con ingresos superiores a los $200,000 dólares anuales.