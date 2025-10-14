Actualización del IRS: nuevos límites impositivos para el año fiscal 2026

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) ha anunciado cambios importantes en las escalas impositivas federales que beneficiarán a millones de contribuyentes en el año fiscal 2026. Esta actualización llega en un momento en que el Gobierno de Estados Unidos enfrenta un cierre parcial, pero el IRS continúa trabajando para ajustar las normativas fiscales.

Uno de los cambios más significativos es el incremento en la deducción estándar, una medida diseñada para mitigar el impacto de la inflación en los contribuyentes. Este aumento permitirá a muchas personas reducir su ingreso imponible, lo que resulta en una menor carga fiscal. Conocer este ajuste con anticipación puede ser clave para una mejor planificación financiera.

Más de 60 disposiciones ajustadas

El IRS ha indicado que más de 60 disposiciones del código tributario se ajustarán debido a la inflación. Estos cambios son fundamentales para asegurar que la carga fiscal se mantenga equitativa y refleje la evolución de los precios. Los tramos impositivos, que determinan el porcentaje de ingresos destinado al pago de impuestos federales, también se verán afectados por estas modificaciones.

Entender en qué tramo impositivo se encuentra cada contribuyente es esencial para calcular correctamente los impuestos y evitar sorpresas desagradables durante la temporada de declaraciones. Con los nuevos límites, los contribuyentes podrán ajustar sus retenciones y aprovechar al máximo las deducciones disponibles antes de finalizar el año.

Los nuevos límites impositivos son el resultado de una combinación entre ajustes inflacionarios y disposiciones vigentes del plan fiscal OBBBA, implementado durante la administración Trump. Esta actualización refleja el compromiso del IRS por adaptar el sistema tributario a las realidades económicas actuales. Conocer las nuevas escalas impositivas y la deducción estándar puede hacer una gran diferencia en la preparación para la próxima temporada de impuestos, ayudando a cada persona a optimizar su situación fiscal.