IRS asignará ayuda financiera para un grupo de contribuyentes ¿Cómo aplicar?

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) anunció que pagarán una compensación económica a los contribuyentes que cumplan condiciones específicas e inclusive a los que dominen el idioma inglés. En este sentido, los beneficiarios son:

Aquellos que ganen 67.000 o menos.

Personas con discapacidades.

Contribuyentes que tienen discapacidades.

Contribuyentes que dominen el idioma inglés.

¿Cuál es la fecha límite para no perder el reembolso?

Los contribuyentes disponen hasta el 15 de octubre de 2025 para consignar su declaración del año fiscal 2024. En caso de no cumplir con los requisitos, no podrán solicitar el pago y podrían sufrir sanciones.

Algunas excepciones contemplan personas ubicadas en zonas de combate, residentes en el extranjero y quienes habiten en zonas afectadas por desastres naturales, los cuales deben estar declarados a nivel federal para optar por prórrogas o plazos adicionales.

¿Qué pueden hacer los voluntarios de VITA?

Los voluntarios certificados del IRS pueden realizar declaraciones sencillas. También, acceder a ingresos por trabajos independientes, créditos por hijos o educación.

De igual modo, tienen posibilidad de laborar en horarios flexibles, seleccionando los días según su disponibilidad.

No requieren de experiencia previa o capacitación especializada para obtener la certificación del IRS, además, recibirán material de apoyo sin costo alguno.