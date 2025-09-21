MLB: Juan Soto es el único dominicano con estos registros ofensivos en la historia

Suscríbete a nuestros canales

La Major League Baseball tiene un amplio historial de figuras dominicanas que han dejado huella, pero pocos han logrado la consistencia y la disciplina ofensiva de Juan Soto. La nueva estrella de los Mets de Nueva York se ha encargado de silenciar todo tipo de críticas durante este 2025.

El hombre de los 765 millones de dólares ha mejorado drásticamente en esta segunda mitad del calendario regular. Su presencia en la caja de bateo es un verdadero problema para los lanzadores rivales y sus números en la actualidad así lo respaldan.

El jardinero, con apenas 25 años, ya ha construido un perfil histórico que lo ha catapultado como uno de los talentos generacionales más importantes de este deporte. Asimismo, y antes de que comience la jornada de este domingo 21 de septiembre, está solo a cinco bases robadas de unirse al selecto club de 40 jonrones y 40 bases estafadas.

Juan Soto, el único dominicano con estos números

Por si fuera poco, con un impresionante .417 de porcentaje de embasarse (OBP), se ubica en el primer lugar entre los peloteros de República Dominicana con al menos 3,000 apariciones al plato. Además, ha recibido al menos 100 bases por bolas en cinco temporadas consecutivas y seis en total a lo largo de sus ocho años de carrera profesional, según MLB.

Este registro no es casualidad. Soto ha desarrollado una extraordinaria capacidad para controlar la zona de strike, lo que se refleja en su habilidad para negociar boletos. Estas habilidades le dan la oportunidad de ser un jugador que se la pasa constantemente en circulación.

A nivel de reconocimientos individuales y colectivos, Soto ya acumula un palmarés que resalta aún más su trayectoria. En menos de una década, es cuatro veces All-Star, cinco veces ganador del Bate de Plata y se coronó campeón del Derby de Jonrones en 2022. En conjunto, su logro más recordado llegó en 2019, cuando fue pieza clave en los Washington Nationals que conquistaron la Serie Mundial por primera vez en la historia de la franquicia.

Finalmente, Juan Soto tiene todo en sus manos para no solo escribir un legado que lo posicione entre los mejores dominicanos de este deporte, sino que pueda ser considerado por muchos como uno de los mejores peloteros que se han visto en el mejor beisbol del mundo; cada temporada añade un nuevo capítulo a una carrera destinada a dejar huella en el Salón de la Fama.