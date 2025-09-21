Resultados de la MLB: sábado 20 de septiembre de 2025

El fin de semana comenzó repleto de buena pelota en las Grandes Ligas en esta etapa final de temporada regular y por lo tanto, chequearemos cada uno de los resultados en las distintas plazas.
Exactamente, se llevaron a cabo 16 enfrentamientos y tras darse a conocer los marcadores, el panorama se puso mucho más cerrado en la Liga Americana.
Resultados de la MLB:
-Bravos de Atlanta 6-5 Tigres de Detroit
- Guardianes de Cleveland 6-0 Mellizos de Minnesota (primer juego)
- Guardianes de Cleveland 8-0 Mellizos de Minnesota (segundo juego)
- Nacionales de Washington 5-3 Mets de Nueva York
- Atléticos de Oakland 0-2 Piratas de Pittsburgh
- Cachorros de Chicago 3-6 Rojos de Cincinnati
- Marlins de Miami 4-3 Rangers de Texas
- Yankees de Nueva York 6-1 Orioles de Baltimore
- Medias Rojas de Boston 6-3 Rays de Tampa Bay
- Azulejos de Toronto 1-2 Reales de Kansas City
- Marineros de Seattle 6-4 Astros de Houston
- Padres de San Diego 7-3 Medias Blancas de Chicago
- Cerveceros de Milwaukee 3-2 Cardenales de San Luis
- Phillies de Philadelphia 3-4 Cascabeles de Arizona
- Angelinos de Anaheim 3-0 Rockies de Colorado
- Gigantes de San Francisco 5-7 Dodgers de Los Angeles.