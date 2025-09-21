Resultados de la MLB: sábado 20 de septiembre de 2025

Suscríbete a nuestros canales

El fin de semana comenzó repleto de buena pelota en las Grandes Ligas en esta etapa final de temporada regular y por lo tanto, chequearemos cada uno de los resultados en las distintas plazas.

Exactamente, se llevaron a cabo 16 enfrentamientos y tras darse a conocer los marcadores, el panorama se puso mucho más cerrado en la Liga Americana.

Resultados de la MLB:

-Bravos de Atlanta 6-5 Tigres de Detroit

- Guardianes de Cleveland 6-0 Mellizos de Minnesota (primer juego)

- Guardianes de Cleveland 8-0 Mellizos de Minnesota (segundo juego)

- Nacionales de Washington 5-3 Mets de Nueva York

- Atléticos de Oakland 0-2 Piratas de Pittsburgh

- Cachorros de Chicago 3-6 Rojos de Cincinnati

- Marlins de Miami 4-3 Rangers de Texas

- Yankees de Nueva York 6-1 Orioles de Baltimore

- Medias Rojas de Boston 6-3 Rays de Tampa Bay

- Azulejos de Toronto 1-2 Reales de Kansas City

- Marineros de Seattle 6-4 Astros de Houston

- Padres de San Diego 7-3 Medias Blancas de Chicago

- Cerveceros de Milwaukee 3-2 Cardenales de San Luis

- Phillies de Philadelphia 3-4 Cascabeles de Arizona

- Angelinos de Anaheim 3-0 Rockies de Colorado

- Gigantes de San Francisco 5-7 Dodgers de Los Angeles.