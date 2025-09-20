MLB

Conozca la lista de venezolanos milenarios del renglón de hits en la MLB

Gleyber Torres es el venezolano 42 con mil hits

Por Meridiano

Sabado, 20 de septiembre de 2025 a las 06:07 pm
Conozca la lista de venezolanos milenarios del renglón de hits en la MLB
Foto: Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

El fin de semana el camarero de los Tigres de Detroit, Gleyber Torres, se convirtió en el criollo número 42 en alcanzar la cifra de los 1000 hits en su carrera. Al igual que Luis Arráez a inicio de mes, ambos venezolanos inscriben sus nombres en la rica historia de coterráneos que han brillado por el mejor beisbol del mundo.

NOTAS RELACIONADAS

Los 42 milenarios

  • Miguel Cabrera
  • Omar Vizquel
  • Luis Aparicio
  • Bobby Abreu
  • José Altuve
  • Andrés Galarraga
  • Dave Concepción
  • Magglio Ordóñez
  • Víctor Martínez
  • Elvis Andrus
  • Ozzie Guillén      
  • Asdrúbal Cabrera
  • Salvador Pérez
  • Manny Trillo
  • César Tovar
  • Martín Prado
  • Edgardo Alfonzo
  • Melvin Mora
  • Alcides Escobar
  • Carlos González
  • Omar Infante
  • Álex González
  • Eugenio Suárez
  • Marco Scutaro
  • Ramón Hernández
  • Gerardo Parra
  • Carlos Guillén
  • Tony Armas Jr.
  • Pablo Sandoval
  • Chico Carrasquel
  • Eduardo Escobar
  • David Peralta
  • César Hernández
  • Vic Davalillo
  • César Izturis
  • Wilmer Flores
  • Luis Salazar
  • Miguel Cairo
  • José López
  • Luis Arráez

El club espera a otros dos miembros

La próxima temporada tanto Willson Contreras (954) como Ronald Acuña Jr. (903) podrían ser los dos próximos integrantes de dicho club, que busca elevar aún más el legado venezolano en las Grandes Ligas.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos La Rinconada Jose Ramirez Jesus Luzardo Robert Suárez
Sabado 20 de Septiembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
MLB