Conozca la lista de venezolanos milenarios del renglón de hits en la MLB

El fin de semana el camarero de los Tigres de Detroit, Gleyber Torres, se convirtió en el criollo número 42 en alcanzar la cifra de los 1000 hits en su carrera. Al igual que Luis Arráez a inicio de mes, ambos venezolanos inscriben sus nombres en la rica historia de coterráneos que han brillado por el mejor beisbol del mundo.
Los 42 milenarios
- Miguel Cabrera
- Omar Vizquel
- Luis Aparicio
- Bobby Abreu
- José Altuve
- Andrés Galarraga
- Dave Concepción
- Magglio Ordóñez
- Víctor Martínez
- Elvis Andrus
- Ozzie Guillén
- Asdrúbal Cabrera
- Salvador Pérez
- Manny Trillo
- César Tovar
- Martín Prado
- Edgardo Alfonzo
- Melvin Mora
- Alcides Escobar
- Carlos González
- Omar Infante
- Álex González
- Eugenio Suárez
- Marco Scutaro
- Ramón Hernández
- Gerardo Parra
- Carlos Guillén
- Tony Armas Jr.
- Pablo Sandoval
- Chico Carrasquel
- Eduardo Escobar
- David Peralta
- César Hernández
- Vic Davalillo
- César Izturis
- Wilmer Flores
- Luis Salazar
- Miguel Cairo
- José López
- Luis Arráez
El club espera a otros dos miembros
La próxima temporada tanto Willson Contreras (954) como Ronald Acuña Jr. (903) podrían ser los dos próximos integrantes de dicho club, que busca elevar aún más el legado venezolano en las Grandes Ligas.